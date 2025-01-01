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A股3大指數封關 滬指去年漲12.67% 恒指升17.7%

記者黃雅慧／綜合報導
2024年最後交易日，滬指2024年12月31日收盤跌1.63%，但2024年全年漲12.67%，終止連跌兩年。圖為上海一家證券營業部內的股民關注大盤數據。（中新社）
2024年最後交易日，滬指2024年12月31日收盤跌1.63%，但2024年全年漲12.67%，終止連跌兩年。圖為上海一家證券營業部內的股民關注大盤數據。（中新社）

2024年最後交易日，中國A股三大指數集體收跌，截至2024年12月31日收盤，滬指跌1.63%，但全年漲12.67%，終止連跌兩年；深成指跌2.4%，全年漲9.34%；創業板指跌2.93%，全年漲13.23%。此外，香港恒指全年升3012點或17.7%，中斷連續下跌4年的紀錄。

上海第一財經引述Wind數據顯示，2024年12月31日全市場下跌個股超過4600檔，滬深兩市成交額約1.35兆元(人民幣，下同)。

總結全年狀況，其中滬指先跌後升，2024年2月上旬見低位2635點後回穩，在3000點附近震盪。進入下半年，大盤再度走弱，不過，隨著中國官方9月推出一攬子政策「組合拳」提振經濟，指數急速拉升，在10月上旬升至年內高位3674點，全年波幅1039點。全年滬指累計上漲376點或12.67%，扭轉連跌兩年的頹勢。

財聯社引述數據統計，在其他指數方面，上證50全年漲15.42%、滬深300全年漲14.68%，科創50全年漲16.07%。

各類股中，中國國有銀行漲勢最猛，中、農、工、建四大行均漲逾40%。不過，中小盤指數表現相對遜色，北證50指數全年下跌4.14%，為主要股指中為數不多下跌的指數。

個股方面，全市場共2,202檔個股年內漲幅為正，個股漲跌幅中位數為-5.37%。滬深兩市全年總成交額達254.42兆元，相較去年增長20.2%。從全年的盤面來看，表現較好的題材及板塊主要集中在AI、低空、大金融、機器人等方向，其中AI眼鏡、Sora概念漲幅居前。

展望2025年中國股市行情，中泰證券表示，目前市場情緒高漲，但大盤或將維持震盪上行趨勢。

不過，瑞銀財管此前分析，貿易與地緣政治談判導致市場波動加劇，令歐洲與中國中國市場表現欠佳，而中國經濟成長料將放緩，財政刺激措施可能不足以完全抵銷關稅及結構性挑戰的影響。未來三至四個月，中港股市或會較波動，走勢較弱。

此外，在2024年的最後一天，中國官方再度出手做多A股。中國人民銀行當天公告，為支持資本市場健康穩定發展，將於近期開展第二次證券、基金、保險公司互換便利操作（SFISF），互換期限1年，可視情展期。中國證監會也公告，根據分類評價、合規風控等條件，增選20家參與機構，備選機構增至40家。

證券、基金、保險公司互換便利業務（SFISF）是人行首次推出的資本市場創新工具，主要分兩步驟進行，一是符合條件的券商換券，二是換券後去質押回購融資，融資資金只能投資股票市場，目的在提高金融市場流動性，降低機構間的融資成本，並增強市場的穩定性。

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