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全球最快高鐵亮相 中國CR450列車時速可達400公里

記者陳宥菘／即時報導
運營時速400公里的CR450動車組樣車29日在北京發布，圖為CR450的商務座。（新華社）
運營時速400公里的CR450動車組樣車29日在北京發布，圖為CR450的商務座。（新華社）

中國國產高鐵列車CR450的樣車29日在北京正式亮相，未來投入營運後，號稱時速可達400公里，有望成為「全球最快高鐵」，北京到上海的車程也將從4個多小時縮短至2.5小時左右。據稱，CR450預計明年開始運營。

中共官媒人民日報29日報導，據中國國鐵集團消息，CR450高鐵列車樣車29日在北京發布。報導指出，CR450樣車的運作速度、運轉能耗、車內噪音、煞車距離等主要指標領先國際。

一是更高速，試驗速度時速450公里，營運速度時速400公里，未來投入商業營運後可進一步壓縮時空距離。

二是更安全，煞車距離更短、運轉穩定性更優。

三是更節能，整車運轉阻力降低22%，減重10%。

四是更舒適，車內噪音降低2分貝，客室服務空間增加4%。

五是更智能，行車與控制、司機智慧互動、安全監控、旅客智慧服務等領域均全面升級。

中國國鐵集團科信部表示，國鐵集團2018年開始在時速400公里商業營運技術「無人區」進行探索；2021年正式實施「CR450科技創新工程」，開始時速400公里CR450列車研發和高鐵基礎設施成套技術研究。

2022年發布了CR450列車整體技術條件，進行了CR450列車研發技術條件參數試驗和大量模擬計算；2022年至2023年，分別在彌蒙、福廈高鐵開展了CR450列車新技術部件換裝試驗，對關鍵新技術和零件性能進行了驗證；2024年正式啟動樣車生產，確保了CR450動車組樣車順利下線。

報導稱，CR450高鐵列車樣車亮相，標誌著「CR450科技創新工程」取得重大突破，將極大提升中國鐵路科技創新水準與科技自立自強能力，進一步鞏固擴大中國高鐵技術世界領先優勢。

香港南華早報27日報導稱，CR450預計明年開始運營，屆時將成為全球最快的商業列車服務。一些鐵道迷猜測，該列車可能被投入京滬線運行，也有人認為，中國首條預留提速每小時400公里條件的成渝中線高鐵才是最符合CR450速度的運營線路。

圖為CR450AF動車組樣車二等座設計。（新華社）
圖為CR450AF動車組樣車二等座設計。（新華社）
大陸國產高鐵列車CR450的樣車29日在北京正式亮相，未來投入營運後，時速可達4...
大陸國產高鐵列車CR450的樣車29日在北京正式亮相，未來投入營運後，時速可達400公里，有望成為「全球最快高鐵」。（新華社）

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