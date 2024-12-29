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喊送10車卻耍賴？ 黃子韜：太貴法規不准 只有使用權

中國新聞組／北京29日電
黃子韜回應漲粉送車一事表示，太貴的車無法贈與。(取材自微博)
黃子韜回應漲粉送車一事表示，太貴的車無法贈與。(取材自微博)

近日，知名娛樂明星黃子韜承諾自己粉絲突破1500萬後，就會在短視頻帳號直播間抽十輛車送給粉絲，並表示任意車型任意顏色都可以。然而，黃子韜27日表示，自己後來才知道，根據平台規則和國家相關規定，太貴的車不能直接在直播間贈送，只有使用權。對此，網友批耍賴。

僅25日一天，黃子韜就漲粉500萬，達到1800萬粉絲。上游新聞報導，截至28日下午，黃子韜短視頻帳號粉絲數量超過了2927萬。

不過黃子韜是在平台上進行抽獎活動，需要遵守相關規定。平台要求發放的單一獎品價值不能超過5萬元人民幣(約6851美元)，對同一消費者的單次直播價值不高於5萬元。「反不正當競爭法」也規定了抽獎式的有獎銷售，最高獎的金額不超過5萬元，但粉絲想得到的車價值數十萬元，和相關規定的確發生了衝突。

知名刑事辯護律師、河南澤槿律師事務所主任付建表示，黃子韜的承諾具有法律效力，但在標的沒有交付之前，贈與人可以單方撤銷贈與合同。作為贈與人，在車輛未交付前，黃子韜享有任意撤銷權，如果黃子韜不兌現，粉絲也不能要求其強制履行。不過一旦反悔，可能面臨粉絲的不滿和輿論壓力。

另外，通常情況下，個人之間的贈與行為一般不需要繳稅，但根據「中華人民共和國個人所得稅法」規定，個人取得的偶然所得，包括得獎、中獎、中彩以及其他偶然性質的所得，需要繳納個人所得稅，稅率為20%。

第三方數據顯示，近30天內，黃子韜帳號共帶貨直播四場，帶貨銷售額1000萬-2500萬元，帶貨品類以美妝為主。

網易號「叨嘮」指出，對於黃子韜會送什麽車，網友提名最高的是小米SU7。

他說，他現在和團隊正在和品牌方推進這個事情，希望大家多給他一點時間，他還說送車的事情在2025年的1月能夠完成。

看到黃子韜匯報進展，毫不意外的是，他帳號的粉絲和評論區留言的數量繼續在猛漲。

對此，有網友表示黃子韜太聰明了，他這番操作，能夠實現品牌、粉絲和他本人的三贏。

黃子韜回應漲粉送車一事表示，太貴的車無法贈與。(視頻截圖)
黃子韜回應漲粉送車一事表示，太貴的車無法贈與。(視頻截圖)

河南 小米 華人

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