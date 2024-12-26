雅魯藏布江下游水電工程獲准 電量估三峽3至5倍 造價逾兆

中方25日表示，位於西藏的雅魯藏布江下游水電工程已獲核准。圖為無人機拍攝的雅魯藏布江。(新華社)

近日，中國政府核准雅魯藏布江下游水電工程。這座「超級水電站」曾遭印度 、孟加拉強烈反對，外界預估，發電量將達三峽大壩的三至五倍，造價1兆元人民幣(約1370億美元)。新華社報導，雅魯藏布江下游水電工程將為加快構建新發展格局、推動高質量發展發揮積極作用，對深入推進「雙碳」戰略、應對全球氣候變化具有重大意義。

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據報導，雅魯藏布江下游水電工程是推進低碳發展的綠色工程。工程利用雅魯藏布江豐富的水能資源，帶動周邊太陽能、風能資源開發，建設水風光互補的清潔能源基地，是中國推動能源綠色低碳轉型的重大舉措。

雅魯藏布江下游水電工程是實現富民興藏的民心工程。工程建設將直接帶動當地工程建造、物流運輸、商貿服務等產業快速發展，將創造新增就業 崗位。工程建成後將提升電力、水利、交通等基礎設施水平，加強西藏地區與其他地區發展對接，為西藏各族人民帶來更多獲得感、幸福感和安全感。

雅魯藏布江下游水電工程是堅持生態優先的安全工程。通過大量地質勘探和技術積累，已為科學、安全、高質量開發工程奠定了堅實基礎。依託工程建設健全當地生態環境監測網絡體系，實現點上開發、面上保護、實現人與自然和諧共生。

外界估計這座「超級水電站」發電量將達三峽的三至五倍，總造價或逾1兆元。處於雅魯藏布江下游的印度、孟加拉擔心新建超級大壩影響當地水文，曾向中國表達反對。

據報導，中方暫未透露雅魯藏布江下游水電工程大型基建項目的具體位置，不過雅魯藏布江下游適合修建水電站的區域位於墨脫縣。

此前，印度政府擔心該「超級水電站」導致下游流量不穩定，考慮在與西藏接壤的印控藏南地區修建一座大壩以抵消中方影響。「美國之音」引述印度學者Malik Fida Khan稱，大壩也可能攔住部分沉積物，削弱下游土壤肥力。