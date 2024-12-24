擦邊又怎樣？「跨欄女神」吳艷妮穿比基尼 又引發評論

無懼中國前運動員穿著清涼的擦邊風波，吳艷妮照樣曬出比基尼辣照。(取材自微博)

「跨欄女神」吳艷妮一舉一動都是輿論焦點，繼日前「羞恥感滿滿」的無褲風時尚造型，她又在Instagram分享了一組身穿比基尼的照片，大膽秀出名模級體態和逆天長腿。網友感嘆「這身材、顏值不進演藝圈都可惜了」，但也有人質疑「現役運動員擦邊，怎麼沒人說了？」

香港 01報導，近日中國鬧出前運動員「擦邊」風波，向來作風大膽的吳艷妮卻無畏輿論，在IG秀出與閨密的泳裝照。照片中可見擁有175公分身高的她穿比基尼，在泳池邊展現悠閒愜意的姿態。

許多網友看到吳艷妮的泳裝照，直呼她擁有纖細身材及亮麗顏值，應該進入演藝圈發展；還有人說「退役後能直接出道嗎」、「不進娛樂圈都可惜了」。

吳艷妮(左)不甩中國運動員清涼穿著的擦邊風波，照樣曬出和閨密出遊的比基尼辣照。(取材自Instagram)

但也有人認為吳艷妮作為運動員不應展露如此性感的一面，加上日前掀起的前運動員擦邊風波，稱「管晨辰這個時候去哪了？」還有人質疑照片上的吳艷妮看起來過於纖細，應該有修圖。