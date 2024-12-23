北京、上海消費雪崩 11月均較去年同期暴跌逾10%

北京與上海11月消費分別較去年同期大幅衰退14.1%、13.5%，恐成中國經濟一大警訊。（路透）

今年以來，中國內需消費持續疲弱。值得關注的是，中國一線城市北京、上海消費更已出現雪崩式下滑。據北京及上海市統計局公布的數據，11月北京、上海社會消費品零售總額雙雙由正轉負，增速分別大跌14.8個、24.4個百分點至-14.1%、-13.5%。

中國財新網報導，中國國家統計局公布的數據顯示，11月中國全國社會消費品零售總額較去年同期增速放緩1.8個百分點至3.0%，今年前十一個月累計增速持平於3.5%。

北京與上海今年前十一個月社會消費品零售總額累計降幅則分別擴大至2.8%、3.1%，均大幅低於中國全國平均水準。

報導稱，對於11月社會消費品零售總額增速下滑，北京市統計局認為主要是受「雙十一」網購促銷提前釋放部分消費需求，加上高基期等因素造成。按消費類型分，11月北京餐飲收入降幅收窄至4.2%，包含線上零售在內的商品零售則從增長1.4%轉為衰退14.9%。此外，汽車、文化辦公用品類商品零售額也均呈下降趨勢。

上海市統計局並未公布商品零售和餐飲收入的具體數據。按消費用途分，11月上海「用」、「穿」類商品零售總額年比均由增轉降，分別下降20.3%、7.4%，增速下降幅度超過30個、20個百分點。

財新網指出，這一表現與北京類似，北京「用」「穿」類商品增速同樣由正轉負，分別下降17.0%、2.1%。

對於北京、上海消費雪崩，財新網表示，還一個重要原因是，隨著近幾年部分外資企業撤出中國，原本這兩大城市的高消費群體離開，導致相關消費走弱。由於上海、北京是中國外資高層最密集的地方，因此受到的影響會比二、三線城市更大。

此外，野村中國首席經濟學家陸挺分析稱，正常情況下年輕人的消費能力高於老年人，但在經濟下行過程中，大城市工作機會減少，可能導致人口的重新流轉。亦即年輕人離開北京、上海，轉往其他城市尋求機會。

與此同時，隨著中國經濟持續低迷不振，加上中共 持續展開金融反腐等因素影響，高端餐飲也受到較大衝擊。這些因素都是導致北京、上海消費大幅走弱的原因。