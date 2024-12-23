我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搭機「耳朵劇痛」有解了 空服員一招拯救乘客

拜規川不隨 川普上任所可能政策轉彎一次看

北京、上海消費雪崩 11月均較去年同期暴跌逾10%

中國新聞組／即時報導
北京與上海11月消費分別較去年同期大幅衰退14.1%、13.5%，恐成中國經濟一大警訊。（路透）
北京與上海11月消費分別較去年同期大幅衰退14.1%、13.5%，恐成中國經濟一大警訊。（路透）

今年以來，中國內需消費持續疲弱。值得關注的是，中國一線城市北京、上海消費更已出現雪崩式下滑。據北京及上海市統計局公布的數據，11月北京、上海社會消費品零售總額雙雙由正轉負，增速分別大跌14.8個、24.4個百分點至-14.1%、-13.5%。

中國財新網報導，中國國家統計局公布的數據顯示，11月中國全國社會消費品零售總額較去年同期增速放緩1.8個百分點至3.0%，今年前十一個月累計增速持平於3.5%。

北京與上海今年前十一個月社會消費品零售總額累計降幅則分別擴大至2.8%、3.1%，均大幅低於中國全國平均水準。

報導稱，對於11月社會消費品零售總額增速下滑，北京市統計局認為主要是受「雙十一」網購促銷提前釋放部分消費需求，加上高基期等因素造成。按消費類型分，11月北京餐飲收入降幅收窄至4.2%，包含線上零售在內的商品零售則從增長1.4%轉為衰退14.9%。此外，汽車、文化辦公用品類商品零售額也均呈下降趨勢。

上海市統計局並未公布商品零售和餐飲收入的具體數據。按消費用途分，11月上海「用」、「穿」類商品零售總額年比均由增轉降，分別下降20.3%、7.4%，增速下降幅度超過30個、20個百分點。

財新網指出，這一表現與北京類似，北京「用」「穿」類商品增速同樣由正轉負，分別下降17.0%、2.1%。

對於北京、上海消費雪崩，財新網表示，還一個重要原因是，隨著近幾年部分外資企業撤出中國，原本這兩大城市的高消費群體離開，導致相關消費走弱。由於上海、北京是中國外資高層最密集的地方，因此受到的影響會比二、三線城市更大。

此外，野村中國首席經濟學家陸挺分析稱，正常情況下年輕人的消費能力高於老年人，但在經濟下行過程中，大城市工作機會減少，可能導致人口的重新流轉。亦即年輕人離開北京、上海，轉往其他城市尋求機會。

與此同時，隨著中國經濟持續低迷不振，加上中共持續展開金融反腐等因素影響，高端餐飲也受到較大衝擊。這些因素都是導致北京、上海消費大幅走弱的原因。

中共

上一則

從小傳承紅色基因 中共出版「共產主義接班人叢書」

下一則

中國5G用戶數衝破10億戶 占整體用戶56%

延伸閱讀

推進低空經濟 上海6國企成立產業發展公司 資本額9億人民幣

推進低空經濟 上海6國企成立產業發展公司 資本額9億人民幣
清華學者：美中各有專注 不會為台開戰

清華學者：美中各有專注 不會為台開戰
「中國爵士樂教父」劉元去世 崔健慟：人間一趟留下美好音樂

「中國爵士樂教父」劉元去世 崔健慟：人間一趟留下美好音樂
美再對台軍援軍售 北京外交部：「以武助獨」將引火燒身

美再對台軍援軍售 北京外交部：「以武助獨」將引火燒身

熱門新聞

葉女士拆開快遞，發現她買的金戒指竟變成了兩根亮閃閃的金磚和一小袋金飾。（視頻截圖）

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

2024-12-21 06:00
中國著名太空物理學家和太空天氣學家張效信。(取材自中國科學院網站)

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

2024-12-18 08:30
哈爾濱的黃玫瑰瀑布和冰封黃玫瑰。(取材自微博)

哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了

2024-12-20 06:30
(路透)

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

2024-12-20 14:06
一名廣東女子被人灌醉後性侵，她不甘受辱投江自盡；示意圖。(本報資料照片)

遭3男密謀灌醉後輪姦 粵女投江自盡前1動作留下鐵證

2024-12-19 06:30
中國商飛公司副總經理魏應彪透露，正在預研比C929更大的民航飛機C939。（取材自百度）

中國商飛擬造C939 對標波音777、空客A350

2024-12-21 04:00

超人氣

更多 >
從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊
百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄

百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄
川普未上任先踢鐵板 黨內叛將不受控 就職後恐臨立法權挑戰

川普未上任先踢鐵板 黨內叛將不受控 就職後恐臨立法權挑戰