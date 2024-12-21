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哈爾濱冰雪大世界開園 有人零下22℃裹棉被排隊7小時

中國新聞組／北京21日電
哈爾濱冰雪大世界外，凌晨3點零下22℃的排隊人潮。（取材自九派新聞）
哈爾濱冰雪大世界外，凌晨3點零下22℃的排隊人潮。（取材自九派新聞）

今天上午10點，哈爾濱冰雪大世界正式開園。有遊客為了能夠盡早體驗冰雪王國的魅力，提前數小時在園區外守候，甚至有人凌晨3點就抵達園區門外等待開園，而今天凌晨的室外溫度只有零下22℃，有遊客乾脆裹著棉被到場排隊等候。不少網友見狀，紛紛酸這些遊客「就為了拍照發朋友圈？」，也有人自嘲「沒有錢去玩」。

據九派新聞報導，在遊客分享的視頻中，凌晨3點園區外就迎來了第一名排隊的遊客，該遊客稱自己是山西運城人，披著棉被在園區外等候，他覺得冰雪大世界太震撼了。還有遊客分享，6時許抵達園區外排隊，現場已經排起長隊。

哈爾濱文旅部門今天上午表示，確實有人凌晨3點就開始排隊，而且6時許，園區外已經排起了長隊。

目前，在微信公眾號、攜程、抖音、美團等網絡購票平台上，哈爾濱冰雪大世界開園首日門票均已售罄。其中，哈爾濱冰雪大世界官方微信售票平台顯示，一周內園區的成人票已售罄。

公開信息顯示，第26屆哈爾濱冰雪大世界以「冰雪同夢　亞洲同心」為主題，園區整體面積100萬平方米，總用冰用雪量30萬立方米。園區設計和建設充分融入2025年哈爾濱亞冬會元素，打造了一座更加氣勢恢宏、美輪美奐的冰雪主題樂園。今年園區正常票價為：標準成人票價328元（人民幣，下同）/張，優惠票價240元/張。

據哈爾濱天氣，哈爾濱冰雪大世界開園氣溫預計在-22℃至-14℃之間。哈爾濱冰雪大世界官方表示，提醒廣大外地遊客，天氣寒冷注意保暖，合理安排出遊行程。

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