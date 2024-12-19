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為何赴港領愛心獎？ 莫言：一聽有19萬美元 眼睛都亮了

中國新聞組／北京19日電
中國作家莫言獲愛心獎。（圖／港澳台灣慈善基金會提供）
中國作家莫言獲愛心獎。（圖／港澳台灣慈善基金會提供）

從事慈善公益活動20多年的作家莫言，日前獲得第19屆2024「愛心獎」，他到香港接受頒獎。莫言近日分享領獎心情，原本他覺得自己沒有資格領這麼大的獎，但在聽到獎金有19萬美元時，他「心裡頭一熱」便決定一定要拿到這個獎，並將獎金「一分不留」全捐，救治60名先天性心臟病兒童。

來源：YouTube

九派新聞、深圳晚報報導，莫言受訪時表示，他得知「愛心獎」獲獎者可獲得19萬美元獎金，「我一聽眼睛都亮了，我說，這個『要得』」。

「我立刻就想到，這19萬美元大概可以兌換130萬人民幣，按照我們這幾年救助先心病患兒的平均用款數額來算，這筆錢可以用來救治60名先天性心臟病兒童，可能會改變60多個孩子的處境，這何樂而不為呢？」莫言說。

據悉，莫言表示，會全數捐出19萬美元的獎金，助力先天性心臟病患者、孤獨癥家庭等需要幫助的弱勢群體走出困境。

公開資料顯示，莫言出生於1955年，原名管謨業，山東高密人，現任中國作協副主席、中國藝術研究院文學院院長、全國政協委員等，代表作有「紅高粱」、「蛙」、「豐乳肥臀」等。他曾於2004年獲法國法蘭西「文學與藝術騎士勳章」，2012年獲諾貝爾文學獎。

莫言與孩子們在一起。(取材自中國慈善家雜誌)
莫言與孩子們在一起。(取材自中國慈善家雜誌)

莫言獲「愛心獎」略令人意外，經介紹才知莫言去年聯合「中國慈善家」雜誌等，共同發起「與莫言同行」公益行動計畫，成立兩塊磚公益基金，探索慈善文化傳播與公益實踐平台，開創了文化名人引領、公益機構與媒體合作共建、捐贈者與公眾深度參與的新模式。設立「莫言同心」、「與星同行」、「健康童樂園」三個公益計畫。

以全球華人為評選範圍的「愛心獎」，今年評選出的九個得獎者，有個人有團體，包括中國大陸莫言、丁和木、富士康科技集團、潘江雪；香港紀文鳳、曾醒明；台灣法鼓山慈善基金會、台灣肝病防治學術基金會；海外方李邦琴。

心臟病 香港 諾貝爾

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