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14年後因1張照片暴紅 重慶「棒棒父子」重回舊地這模樣

中國新聞組／綜合報導
當年那張讓冉光輝走紅的照片。（取材自上游新聞）
當年那張讓冉光輝走紅的照片。（取材自上游新聞）

攝影師許康平在2010年拍下了「重慶棒棒」冉光輝在重慶朝天門梯坎上工作時的照片，冉光輝右手牽著3歲兒子，左手把貨扛在背上，嘴上還叼著一根香菸，這張照片很快走紅網路。14年過去了，攝影師又到重慶為父子倆在故地拍照。還能扛著上百斤貨物爬坡的冉光輝顯得有些老態，讀高三的兒子即將面臨高考，身高已經超過老爸。

紅星新聞報導，重慶因為地形高低落差大，幾乎沒有交通工具能夠在這裡運送貨物，於是20世紀80年代左右，一批挑著扁擔的工人開始在這裡幫人搬貨，被叫做「山城棒棒軍」。

59歲的冉光輝是個典型的棒棒。他身型精瘦，不到130斤(65公斤)的體重卻能扛得動幾百斤的包裹。因為長期搬貨，手指彎曲打不直，每個關節都是腫大的。冉光輝習慣管自己叫「下力人」。一年到頭都在朝天門的批發商場裡穿梭的他，每天的工作就是把收到的貨物打包好，扛到板車上拿到物流處發走，除了過年都不會休息。

長期搬貨，冉光輝的手指關節始終是腫的。(取材自上游新聞)
長期搬貨，冉光輝的手指關節始終是腫的。(取材自上游新聞)

這裡的商戶熟悉他，叫他冉棒棒或者冉師傅，誇他踏實靠譜；他也很熟悉這裡，做了十幾年棒棒，擁擠狹窄像迷宮一樣的攤位，幾十個物流點位，從來不會找錯，朝天門彎曲錯落的地形也如履平地。

那張14年前被拍下的照片，讓冉光輝和家人都覺得很幸運，這給了他們一些見世面的機會，也讓當棒棒的他可以接更多工作。後來雖然還是挑貨工作，但冉光輝成了名人，上電視、上報紙，還去過幾次北京。

最重要的是，他想不到現在有這麼多人尊敬他。閒暇時候，冉光輝會發一些幹活時的照片和視頻到社交平台上，他的帳號也有了近9萬的粉絲。

冉光輝有兩個女兒和一個兒子，照片中的小娃兒就是兒子冉俊超。冉光輝和瞿女士都認為，現在的生活算得上是苦盡甘來了，兩個女兒都成了家，住在身邊，兒子住在學校，每周回來一天。這樣的日子，讓他們很滿足。 

屬於棒棒最好的時代已經過去了，這些年朝天門的棒棒數量減少了很多，冉光輝也嘗試送了兩單外賣，開直播賣臍橙，但他還是覺得做棒棒更踏實些，扛起一件貨物就意味著賺到了一件貨物的錢。雖然生意少了，但他還是很樂觀，「只要商場還在，我相信棒棒就不會消失，我就會接著幹。」

冉光輝父子倆。（取材自上游新聞）
冉光輝父子倆。（取材自上游新聞）

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