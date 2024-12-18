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山東男大生出軌 摁倒女友強吻 真的和好了…吃瓜群眾傻眼

中國新聞組／北京18日電
男學生出軌為求原諒，將女子強吻在地。（視頻截圖）
男學生出軌為求原諒，將女子強吻在地。（視頻截圖）

近日一段男子當眾強吻女子的視頻在網上熱傳，據傳是山東中醫藥大學一名男學生疑似出軌被女友發現，男生求對方原諒，兩人發生爭執後，男生將女生按壓在地上強吻，連一旁的保安都不知要不要插手。最讓網友傻眼的是，最後小情侶似乎還真的和好了。

綜合海峽導報等媒體報導，網傳視頻畫面可看到一對情侶發生爭執，一開始女生喊男生「出軌了」，男學生想讓女生不要說話，靠近以後就開始強行堵嘴。女生甩出手想打他耳光，更極力反抗，還現場怒斥「別拿你親過別人的嘴親我！我嫌臭！」但因為力量和身材的懸殊，最終女生被男生強行抱住和親吻，並且還倒下地。

期間有學生擔心事情鬧大，叫來了學校的保安，但保安看到兩人趴在地上姿勢曖昧，一時間也看懵了，不知道該如何是好。後來見女子求助，保安才上前試圖將男子拉開，卻遭到對方喝斥；最後據說雙方都被警方帶走。

學校宣傳處工作人員表示有聽說此事，學生處以及各部門正在核實處理中，其他情況暫不清楚，後續應該會出公告。

而網友爆料，吵架的兩人最後和好了，有人看到男生摟著女生離開，讓吃瓜的群眾一陣傻眼。有人說男生是為了不讓女生說話，才堵住她的嘴巴，根本不是在親嘴；有人認為男生有暴力傾向，如果不是在大庭廣眾下，不知道會做出什麼動作。也有人表示這種事情一個願打一個願挨，既然人家願意原諒，作為旁觀者，我們也管不了，只希望兩人永遠鎖死。

男學生出軌為求原諒，將女子強吻在地。（視頻截圖）
男學生出軌為求原諒，將女子強吻在地。（視頻截圖）

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