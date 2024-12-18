我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄核司令被炸死瞬間畫面曝光 專家：差10秒可能逃過一劫

兩太空人受困國際太空站 返航再延至明年3月底

中國首家外商獨資3級綜合醫院 落腳天津

中國新聞組／北京18日電
天津鵬瑞利醫院外景。(新華社)
天津鵬瑞利醫院外景。(新華社)

天津市16日頒發第一張外商獨資三級綜合醫院醫療機構執業許可證，鵬瑞利綜合醫院（天津鵬瑞利醫院）成為中國首家外商獨資三級綜合醫院。

中新社報導，今年11月29日，中國國家衛生健康委員會、商務部、國家中醫藥管理局、國家疾病預防控制局共同印發的《獨資醫院領域擴大開放試點工作方案》公布，明確允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設立外商獨資醫院（中醫類除外，不含併購公立醫院）。

報導稱，鵬瑞利醫院由新加坡鵬瑞利集團投資建設，位於天津市西青區，擁有500張床位，總投資額約10億元人民幣(約1.3億美元)，設置骨科、眼耳鼻喉、腎病及免疫疾病、心血管、腫瘤等科室，並設有國際部。該院將藉助天津南站周邊便捷交通優勢，服務範圍輻射京津冀地區。

鵬瑞利集團執行董事長兼首席執行官潘錫源說：「這是我們響應中國宣布的醫療行業開放政策的一項舉措，鋻於中國的發展前景，這也推動了外資投入及外資與本地企業合作。」

天津市多部門將服務幫助醫院辦理行政許可手續，同時確保外依法運行、健康發展，患者得到有效保障。

投資 新加坡 骨科

上一則

北京明十三陵再開放永陵、思陵2座 線上預約

下一則

王毅喊話川普同中方相向而行 「台灣問題不容挑戰」

延伸閱讀

今年接待百艘國際郵輪 天津港出入境旅客超34萬人

今年接待百艘國際郵輪 天津港出入境旅客超34萬人
哈佛華生、台灣導演…趕赴天津 送別「詩詞女兒」葉嘉瑩

哈佛華生、台灣導演…趕赴天津 送別「詩詞女兒」葉嘉瑩
「賭神」取景地 東方公主號在天津失火 裝修惹的禍

「賭神」取景地 東方公主號在天津失火 裝修惹的禍
京東方擬砸20億 參股北電集成12吋積體電路生產線專案

京東方擬砸20億 參股北電集成12吋積體電路生產線專案

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
上海60歲的「摩登奶奶」，因自律的生活飲食加上運動，讓她60歲卻擁有20多歲的好體態。（取材自微博）

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

2024-12-13 06:00
中國海關總署署長俞建華。(記者黃雅慧／攝影)

中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡

2024-12-11 10:35
華為新旗艦機Mate 70搭載的處理器，仍用7奈米生產。（美聯社）

專家拆解華為最新手機 評估晶片製程落後台積電6年

2024-12-13 18:58
33歲的李卓君(右)和33歲的陳嘉保(左)。（圖／翻攝自NSW Police）

中國人妻雪梨遇害 遭棄屍郊區 來自台灣的丈夫目前下落不明

2024-12-14 21:50

超人氣

更多 >
被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字
華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌
這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點

這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點
美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券
「明天你是否依然愛我」73歲音樂人楊立德 心臟驟停離世

「明天你是否依然愛我」73歲音樂人楊立德 心臟驟停離世