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中國「個人養老金」上路 民：花式割韭菜 以補財政缺口

中國新聞組／北京17日電

中國自12月15日全面實施「個人養老金」制度，允許個人每年存入不超過1.2萬元人民幣（約1657美元）用於投資金融產品，作為基本養老金的補充。但有民眾認為這是場「龐氏騙局」，在醫保、社保早已虧空的情況下，政府只是用個人養老金的名義進行合法集資，對老百姓「花式割韭菜」，以補足財政缺口。

美國之音報導，根據官方介紹，個人養老金是每個人可以依照意願在特定帳戶內存一筆錢，每年不超過1.2萬元，購買符合規定的金融產品，等到達到退休年齡時，就可以多一個養老金來源，作為基本養老保險的補充，並可享受等到錢取出時才徵稅的延期徵稅優惠。

然而，這一制度仍未獲得廣泛信任。有人說這是一場「龐氏騙局」，也有人說「一分錢都不會再多交給國家」，還有人表示「基本養老金都交不起了，還個人養老金」。

住在廣東的阿亮（化名）就表示，他絕對不會去買個人養老金，因為中國原有的醫保、社保早已虧空，「這個政府我信不過，我覺得就是另一個『龐氏騙局』，只是用另一個合法集資的方式來幫忙政府填補財政缺口。」

他表示，中國很多土地拍不出去，地方政府早已破產，個人養老金只是政府「弄錢」的一種方式而已，然後再用這種方式來「花式割韭菜」，所以他也不買醫保和社保，只買一些商業保險，「我不會愚蠢到指望國家來養老」。

中國養老金缺口問題早已顯現。中國保險業協會在2020年指出，2025年至2030年，中國養老金缺口預計在8兆元至10兆元之間。加上中國人口負成長，更已步入中度老齡化社會，沒有足夠的年輕人來繳納社保金，以支持老年人的退休金

旅居美國的中國社會學家、前人民大學教授周孝正以他個人的經歷進一步揭示了養老金信任危機。他表示，原本穩定的養老金可能因政治因素「說停就停」。他說，他在中國人民大學教書30多年，在十幾年前退休，原本每個月可領取將近1萬元的退休金，但是在三年前突然接到了一通來自人民大學的電話，說要將他「開除」，自此就把他的養老金給停了。

退休金 保險 醫保

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