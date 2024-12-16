河南小伙嚼檳榔8年花40萬 結果…瓜子臉吃成方塊臉

現在是方塊臉。（視頻截圖）

河南 小伙發視頻稱自己嚼檳榔8年，從「瓜子臉」變「方塊臉」，他說，8年來已經吃了人民 幣40多萬元（約5.5萬美元）的檳榔，正嘗試戒掉，建議大家少吃或不吃檳榔；對此，不少網友表示擔憂，希望他趕緊戒掉檳榔，還有網友感慨，還以為他的臉開了特效。

影音來源：YouTube

綜合羊城晚報、瀟湘晨報報導，就在今年9月24日，抗癌網紅圈再次傳出悲痛消息，來自湖南的抗癌網紅「賢哥」不幸因舌癌去世，年僅36歲。網紅「賢哥」是在2023年11月動手術，在這之前，他已經咀嚼檳榔16年，且發現自己的舌頭有很大的問題，甚至一度出現了潰爛的徵狀，為此他前往醫院檢查，最終確定舌癌。

檳榔危害健康眾所周知，早在2003年，國際癌症 研究中心就把檳榔列為一級致癌 物，2017年，與檳榔相關的致癌物增加到了3種，將檳榔果、含煙草的檳榔嚼塊、不含煙草的檳榔嚼塊全部列為一級致癌物。

印度是世界上食用檳榔最多、口腔癌發病率最高的國家，在巴布亞新幾內亞，近60%的居民嚼檳榔，這個國家的口腔癌發病率居世界第二。

不少網友留言表示，「一個月光買檳榔都花費人民幣四、五千（約550至687美元），我工資都沒有那麼多，扎心了」、「光吃檳榔都吃了40萬，這哥們挺有錢」，有人則表示「那是口腔肌肉纖維化才四方臉」，更有人調侃「特麼能不能不要用特效，門框都空間形變了」、「這麼難吃的檳榔居然會上癮」、「趕緊戒時日無多」。