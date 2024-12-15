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深夜吃播太奇葩 2斤純肥肉、皮蛋泡酸奶一口一口吞

中國新聞組／綜合報導
主播們愈吃愈怪，鏡頭前直接吃肥肉。（影片截圖）
主播們愈吃愈怪，鏡頭前直接吃肥肉。（影片截圖）

「大胃王」吃播潮消失兩年後，中國奇葩吃播又在深夜興起。吞下2斤純肥肉、巴掌大的魚肥油的瘋狂「吃油」，到滿盤的烤鴨屁股，再到樹枝一樣的茄子稈，或是皮蛋加酸奶，主播們愈吃愈怪，他們不怕油，不怕撐，不怕辣，只怕無法引流和賣貨。上百名主播和短視頻博主爭相接龍，互相攀比誰吃得更奇葩、更小眾，有時令人不忍直視。

北京日報報導，白花花的2斤純肥肉，淋上紅油醬汁後，主播「小七」一口一大勺地吃起來，一臉滿足地說道：「嗯！好好吃！」彈幕裡觀眾的議論：「這肉我一口也吃不下去」、「我的天！這樣吃法能活幾年」。

「小七」反而興奮地挑了挑眉：「呀！上人囉！人氣漲起來！」一盤純肥肉讓小七的直播點讚從2萬漲到了2.6萬，一度衝上直播平台人氣榜前100名。

在「莎莎」的直播間，她一邊吞下四、五個豬腦花，一邊報著現場觀眾人數：「哇！快3萬人了」。隨著現場觀眾愈來愈多，「莎莎」吃的食材分量和種類也愈來愈極端，又是一盤牛骨髓油下肚。

另一名主播「小名媽」拿起一根茄子稈，撕下莖上的幾絲纖維吃得津津有味。吃完一根後「小名媽」在鏡頭前直接賣起「便秘果」。

為了吸引觀眾下單，主播是什麽小眾就吃什麽：有的主播買來一大盤烤鴨屁股，不做任何清理，一口氣吃上十幾個，只為推銷特價19.9元的小西紅柿；有的主播專吃從豬腸上剝離出來的那層雞冠油，美其名曰紅燒雞冠油，希望大家多買幾包夏威夷果；有的主播直接將奶油噴在香蕉皮上，一口奶油一口香蕉皮，再藉機叫賣魔芋爽；更有主播為了售賣「活珠子」，即雞蛋孵化後的胚胎，願意在線接受吃雞屁股刺身、吃半斤生薑等奇葩食材挑戰。

觀察發現，很多直播間的主播，一上線嘴就沒停過，一吃就是好幾個小時，動輒十幾盤奇葩食物往嘴裡塞。

以主播「華子」為例，每晚11點直播經常一播就是2小時。短短8分鐘，她先將一大坨芥末擠在拳頭大小的螺肉上吃下肚，再將十幾顆皮蛋全部掰開，配合七、八顆西紅柿和一大碗剁椒搗碎後配著一大碗米飯吃完，還嫌不過癮，又將6顆皮蛋泡進酸奶裡，嚼也不嚼，直接吞下。

「這真的能吃下去嗎？」對於主播們的極端吃法，許多觀眾提出疑問。

「做極端吃播哪有真吃，就是嚼嚼，胃不可能裝得下。」零食帶貨吃播小琳透露，「十個吃播九個兔子」，即大多數吃播主播都會催吐，一般主播中途會找理由短暫換人去衛生間。「長期催吐的人，喝水吞咽都會有明顯的空氣聲」。

有互聯網業內人士表示，直播間吃播博主對更奇葩、更極端、更刺激食材的追求，實際上來自對數據和變現的焦慮。因此，「對這一類吃播頑疾，平台不給流量就是最直接的做法，而非助紂為虐，愈是劍走偏鋒的吃播，直播間流量越高，甚至允許肆意帶貨。」

2斤多的純肥肉主播直接用勺子舀著吃。 （影片截圖）
2斤多的純肥肉主播直接用勺子舀著吃。 （影片截圖）

有主播將6顆皮蛋泡進酸奶裏，嚼也不嚼直接吞下。 （影片截圖）
有主播將6顆皮蛋泡進酸奶裏，嚼也不嚼直接吞下。 （影片截圖）

為了賣貨有主播直接啃起茄子稈。 （影片截圖）
為了賣貨有主播直接啃起茄子稈。 （影片截圖）

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