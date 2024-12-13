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財務缺口70億…中企極越汽車閃崩 員工堵CEO討薪交社保

中國新聞組／北京13日電
極越CEO夏一平被極越員工圍堵在上海辦公室。(取材自每日經濟新聞)
極越CEO夏一平被極越員工圍堵在上海辦公室。(取材自每日經濟新聞)

中國造車新勢力再爆雷。極越汽車突然崩盤，引發員工不滿，昨圍堵極越CEO夏一平在上海辦公室，大喊「把你的存款拿出來給我們交社保」。夏一平出面稱正在積極解決問題，「如果逃避就不會來了」。據報導，極越閃崩是因其有高達70億（人民幣，下同）財務窟窿致百度撤資，昨晚夏一平及吉利和百度兩大股東溝通後，目前正轉帳為員工繳納拖欠的11月社保。

極越內部10日下午就傳出消息稱，公司股東方將不再投資，本周將關閉整車業務，此前生產部門已開啟裁員。消息傳出後，極越執行長夏一平昨在公司總部辦公室被眾多員工包圍，要求公司應補齊員工相關福利、12月工資及資遣費等。有員工擔心夏一平「跑路」，要求公司當天結算完工資結，不然需扣留夏一平身分證和護照。

夏一平回應稱，知道大家都很生氣，「這些問題都在解決，現在在跟大家溝通，如果逃避就不會來了」。

第一財經報導，夏一平11日就透過視訊會議與全體員工溝通，表明公司正遇困難需立即調整。11月起員工社保斷繳，12月工資緩發，對主動離職員工給出「N+1」賠償標準，但沒有具體時間表。而當晚就有多部門宣布就地解散，部分門市暫停營業，員工可謂「下一秒就失業」。

據紅星新聞，夏一平昨在內部會議中稱，公司帳戶已被凍結，自己並不是企業第一責任人，但會盡力解決北京和上海員工的社保問題。自己仍在積極尋求融資，公司沒有關停和倒閉，整車的質保和軟件服務不會中斷。並指公司將進入創業2.0階段，將全力以赴渡難關。

此外，極越汽車公關負責人徐繼業昨表示，會繼續堅守在極越崗位上。

據快科技引述知情人士表示，極越汽車突然崩盤，主要原因在於百度撤資。百度內部人士稱，公司2024年10月曾派財務團隊進入極越盡調，為後續30億投資做準備：「結果發現極越一攤爛帳，有高達70億財務窟窿，決定不再繼續投入」。而極越實際上也已拖欠最大股東吉利不少代工費用。

另據界面新聞，昨天深夜，極越員工代表、夏一平以及吉利和百度兩大股東召開閉門會，經多輪溝通，百度和吉利內部正在走轉帳流程，為員工繳納拖欠的11月社保。員工關注的12月工資和社保、N+1離職賠償等問題還在協商中。

極越的前身是集度汽車，為百度與吉利汽車在2021年1月共同成立的汽車品牌，2023年8月更名為極越。數據顯示，從去年12月到今年11月，極越汽車最低時月銷量僅147輛，最高也不到3000輛，12個月累計銷量僅14055輛，平均到每月的銷量僅1171輛。

極越CEO夏一平被極越員工圍堵在上海辦公室。(視頻截圖)
極越CEO夏一平被極越員工圍堵在上海辦公室。(視頻截圖)
極越CEO夏一平被極越員工圍堵在上海辦公室。(取材自每日經濟新聞)
極越CEO夏一平被極越員工圍堵在上海辦公室。(取材自每日經濟新聞)

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