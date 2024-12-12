華為Mate60超狂技術領先蘋果 幕後多虧這位「天才少年」

華為在2023年的Mate60系列旗艦手機中，首發民用手機衛星通話功能，讓蘋果緊跟華為的腳步，也推出支持衛星通信的iPhone 14系列。圖為Mate60手機在2023年上市。（路透）

華為 在2023年的Mate60系列旗艦手機中，首發民用手機衛星通話功能，讓蘋果緊跟華為的腳步，也推出支持衛星通信的iPhone 14系列，目前衛星通話已逐步覆蓋到各大中國國產手機品牌的旗艦機型中。

其中手機搭載衛星通話功能，是自家「天才少年」的傑作，華為心聲社區發布長文「掰掉衛星電話的外置天線，華為『天才少年』助力Mate捅破天」，透露關於Mate60衛星通話技術實裝的歷程。

IT之家報導，文章提到，27歲的孫利濱，從清華大學電子工程系博士畢業，博士期間一直專注於移動終端天線的研究，在與華為的合作項目中應用成果突出。獲得「天才少年」聘用後，入職華為，和團隊用2年時間完成了「手機衛星通話」這項填補業界研究空白的突破，成為2023年終端BG十大發明之一。

孫利濱在文中透露，他在2021年7月入職華為時，公司在Mate50上剛剛完成了衛星短消息功能的技術規畫和功能開發驗證。根據內部評估，若要進一步實現衛星通話，則面臨的最大挑戰在於提升天線性能 ，需要將天線增益提高 9 至 10 分貝（dB），這被認為是「世紀大難題」。

孫利濱和團隊打破常規的天線設計思路，另闢蹊徑，提出了圓極化手機天線的設計範式，並提出了採用X模式天線在手機上實現圓極化設計的天線方案，並在2022年3月成功進行首次衛星通話演示。

孫利濱坦言專案一開始，看好衛星通話作為賣點的人是少數。終端評判一個功能的價值，底層邏輯是有多少人用。因為萬一被打上可能整個手機生命周期都沒人用的標籤，他們接下來去推進每一件事都非常困難。這不僅涉及產品與晶片 的節奏匹配，他們一度還被說可能趕不上Mate60這趟車。

孫利濱指出，若等到下一代產品，華為很可能會被友商趕超，於是找到了一個機會，趁華為終端BG總裁余承東到上海，向他匯報。「我們帶來了給電信商展示的天線，選了位於東方萬國12樓的會議室，會議室的窗戶正好對著衛星的方向，而且12樓比較空曠。我們在匯報中穿插了衛星通話的展示。」

孫利濱表示，余總看完效果，會上直接就拍板了，這是一個關鍵里程碑，最終決策在Mate60系列手機上落地衛星通話功能。