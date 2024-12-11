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哈工程1600師生 揮鍬繪雪地航母 亞冬會吉祥物共舞

中國新聞組／北京11日電
哈爾濱工程大學1600餘名師生在操場雪地上揮鍬如筆，繪製了一艘巨型航母。(新華社)
哈爾濱工程大學1600餘名師生在操場雪地上揮鍬如筆，繪製了一艘巨型航母。(新華社)

「雪艦」回歸！哈爾濱工程大學1600餘名師生日前在操場雪地上揮鍬如筆，繪製了一艘「航母」，並繪出第九屆亞冬會吉祥物「濱濱」、「妮妮」，這已是哈工程第六年舉辦「雪艦冰雪嘉年華」活動。

新華社報導，大雪過後，哈爾濱工程大學的軍工操場宛如一張巨幅畫布。來自18個學院的1600餘名師生迅速行動，分工協作。經過一個多小時奮戰，一艘長196米、寬40米的「航母」破「雪」而來，「濱濱」、「妮妮」的形象也逐漸清晰。從高空俯瞰，「濱濱」滑冰起舞，「妮妮」腳踏雪板騰空跳躍，彷彿在揮手問好。

據報導，本次活動現場總指揮、哈爾濱工程大學機電學院教師王茜說：「從線稿提煉到CAD出圖，再到打點編號，既要讓設計科學合理，又要通過藝術化處理力求美觀，整個過程歷時一個月左右。」

「今年的設計相較於往年，融入更多曲線元素，也就需要更多定點。」第二年參與活動的機電學院2021級本科生孫蘢安說，經過反覆推敲，不斷優化布點策略，最終實現從圖紙到雪地的轉換。

報導指出，打點組學生領隊、智能學院2024級研究生鄭志鵬和同學提前兩天來到操場，建立坐標，用1000個板凳作為定位基石、1200米紅繩布下特徵點，交織成一片「定位網」，勾勒出雛形。

哈爾濱工程大學相關負責人介紹，這次活動是一堂冰雪特色「思政課」，從最初100人到1600餘人，從2個學院到全部學院，越來越多學生被「硬核科技」與冰雪創意深深吸引，在活動中體會冰雪文化魅力。

「雖然寒風凜冽，但我們幹勁十足，當『雪艦』揭開面紗，愛國之情油然而生。」動力與能源工程學院2024級本科生代俊哲說，未來自己不僅要做「雪艦畫師」，也將立志為海洋強國建設貢獻力量，綻放青春光彩。

哈爾濱工程大學1600餘名師生在操場雪地上揮鍬如筆，繪製了一艘航母。(新華社)
哈爾濱工程大學1600餘名師生在操場雪地上揮鍬如筆，繪製了一艘航母。(新華社)

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