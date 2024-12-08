歐尼爾之後 又一個NBA傳奇球星也要「入淘」直播帶貨

麥格瑞迪在個人官方微博發布視頻稱，12月8日將在杭州舉辦其個人主理品牌13IN35的品牌見面會。(取材自瀟湘晨報)

繼足球 球王梅西 、籃球巨星歐尼爾之後，NBA 傳奇球星麥格瑞迪（Tracy McGrady）也將在9日現身淘寶直播，在NBA甄選直播間獻出首秀。外傳麥格瑞迪已和淘寶直播簽下3年獨家合約，總簽約費約3600萬元（人民幣，下同），淘寶直播相關小二透露，該消息不實，麥格瑞迪並未簽約獨家主播，也不存在簽約費用，但確將於9日入淘直播，若效果很好，不排除長線開播可能。

日前有消息指出，麥格瑞迪將獨家簽約淘寶直播帶貨，費用1200萬一年；麥格瑞迪已和淘寶直播簽下3年獨家合約，總簽約費約3600萬元，雙方合同中還涉及到了每場帶貨成交額的目標。淘寶直播成立了麥格瑞迪入淘專項小二團隊，不日將入淘開播。

大眾新聞報導，淘寶直播對此回應，稱「麥格瑞迪並未簽約獨家主播，也不存在簽約費用，但最近確有入淘開啟直播首秀的計畫」。12月9日會在NBA甄選直播間獨家開播，當然，若直播效果很好，不排除長線開播可能。

據悉，12月9號正是「麥格瑞迪時刻」20周年，淘寶直播聯合NBA甄選機構邀請了麥格瑞迪在「NBA甄選」淘寶直播間再現「35秒13分」的名場面，同時還會邀請現場粉絲一起，演繹當年的每個得分的跑位和出手，帶觀眾重回當年的「神蹟」現場。

報導指出，「NBA甄選」入淘以來，增長迅速。截至11月，「NBA甄選」淘寶直播間已經擁有將近10萬的粉絲，直播間累計成交額也超過5億元，成為NBA體系下最大的電商直播帳號。今年天貓雙11期間，NBA甄選首次參與天貓雙11，直播間成交額就超過了2.3億元，在體育賽道擁有強大的影響力，也打開了體育界帶貨變現的新世界大門。

三言科技報導，此前，已經有多位國際體育巨星轉戰淘寶直播間。去年618期間，梅西中國行，把唯一的球迷見面會辦在了淘寶直播間。同年9月，籃球巨星歐尼爾也曾來到淘寶直播間。