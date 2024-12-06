「冰冰」「雪雪」可免費遊哈爾濱冰雪大世界 網呼叫范冰冰

2024年第25屆哈爾濱冰雪大世界。（新華社）

號稱歷屆最大規模的第26屆哈爾濱冰雪大世界將於12月中旬開園，官方微信 昨發文宣布，凡名字含有「冰冰」或「雪雪」（必須為疊字）的遊客，可在開園後運營期內免費入園遊玩一次並有機會參與定製主題活動。消息傳出，不少網友紛紛標註呼叫「范冰冰 李冰冰王冰冰，爾濱喊你去玩冰雪大世界」，有網友稱「我連夜改名雪雪」，還有網友笑說「叫冰雪的哭暈了」。

據哈爾濱冰雪大世界微信公號，即日起，景區面向全國發起招募，凡是名字中含有「冰冰」或「雪雪」（名字必須為疊字，以個人有效身分證作為依據）的遊客，均可在第26屆哈爾濱冰雪大世界開園後（運營期內）憑個人有效身分證免費入園遊玩一次，報名時間截止於12月8日。

冰雪大世界工作人員昨天表示，目前打電話諮詢報名的人數較多，報名後需等待官方審核，審核結果會在公眾號上顯示。

哈爾濱冰雪大世界存冰場，工作人員拆除冰垛外層保溫材料。（新華社）

此外，所有成功報名並符合條件的「冰冰」、「雪雪」們，除了獲得第26屆哈爾濱冰雪大世界免費入園遊玩一次的資格以外，還有機會參與景區舉辦的定製主題活動。

據哈爾濱新聞網，12月3日，第26屆哈爾濱冰雪季系列主題新聞發布會上，冰雪大世界方面表示，今年將通過冰雪景觀創新出彩、強化科技成果應用、完善優質服務體系等舉措，進一步提升遊客遊玩體驗感。

消息傳出後立刻衝上微博 熱搜話題，不少網友標註藝人范冰冰及李冰冰、媒體人王冰冰：「爾濱喊你去玩冰雪大世界」；有網友說，去年成人門票一張328元人民幣，能免費入園遊玩一次很划算，「我連夜改名雪雪」；有網友問「『大大』、『世世』、『界界』不行嗎？」，「這下「叫冰雪的哭暈了」。