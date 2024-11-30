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深圳男買彩票1號碼打40倍 花80元中2.25億元

中國新聞組／廣州30日電
中獎彩民投注時的手寫卡，老闆得知中獎後，趕緊從垃圾桶裡找出來保存好。（取材自南方都市報）
中獎彩民投注時的手寫卡，老闆得知中獎後，趕緊從垃圾桶裡找出來保存好。（取材自南方都市報）

在11月最後一期福彩雙色球遊戲中，有深圳彩民共花了80元下40注同一號碼，中了一等獎，以每注近530萬（人民幣，下同，約73.6萬美元）獎金計算，總獎金高達2.25億元（約3124.4萬美元），創下深圳福彩中獎歷史新紀錄。據投注站老闆說，中獎者是一位中年男性老彩民，目前還沒和他聯繫，「不知道他知不知道自己中獎了」。網友對這位「接住了潑天富貴」的中獎人既羨慕又嫉妒，「誰這麼敢打40倍，店家喊我打兩倍我都不敢」。

南方都市報報導，開出40注一等獎的投注站是位於深圳寶安新橋莊村路上的中國福利彩票店，投注站老闆羅先生表示，中獎者是一位中年男性老彩民，來他的店裡買彩票有兩三年了，平常都是買「快樂8」。11月28日，這位老彩民先在店裡買了刮刮樂，但沒有中獎，後來聽到羅老闆正在跟別的客人介紹雙色球，老彩民看了一下走勢圖後，就在紙上寫下了一串號碼，「老闆，我也來一注，打40倍」。

開出40注大獎的投注站。（取材自南方都市報）
開出40注大獎的投注站。（取材自南方都市報）

羅老闆說，這位老彩民平時購彩比較理性，投入不算多，「沒想到就中了這麽大的獎。中獎後，他還沒聯繫我，不知道他知不知道自己中獎了」。羅老闆還從垃圾桶翻出中獎老彩民當天寫的手寫卡，打算好好保存。

網易報導，網友們也議論紛紛，「到底是誰這麼敢打40倍，店家喊我打兩倍我都不敢」；也有人說，「常常聽到有人中大獎，結果就是一個我身邊的人都沒有，好奇怪啊」。

老闆羅先生在得知自己的投注站中出大獎後，在門口用小展架寫了一段賀語。（取材自南方...
老闆羅先生在得知自己的投注站中出大獎後，在門口用小展架寫了一段賀語。（取材自南方都市報）

深圳市福利彩票發行中心表示，中國福利彩票雙色球遊戲11月28日開出70注一等獎，其中深圳中出40注，出自同一張彩票；當期正值雙色球12億元大派獎期間，加上派獎金額，這位幸運彩民共攬獲獎金2.25億元。雙色球每注金額2元，購買者可對其選定的投注號碼進行多倍投注，投注倍數範圍為2至99倍，單張彩票的投注金額最高不得超過2萬元。

影音來源：九派新聞

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