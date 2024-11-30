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愛心感動全網 街頭救助85歲跌倒老人的河南大學生找到了

中國新聞組／北京30日電
杜家人感謝4名大學生和超市員工。（視頻截圖）
杜家人感謝4名大學生和超市員工。（視頻截圖）

河南南陽85歲杜先生近日在街上行走時突然暈倒，滿臉是血，情況危急。幾名路過的大學生立即上前幫忙救助，看到老人手環刻有電話，趕緊通知家屬到場後才離開。杜先生的家人事後全網尋人，尋找這幾名有愛心的大學生，希望當面致謝，最新消息是已經找齊， 四名大學生說，這是應該做的，他們不求回報。

據小莉幫忙報導，11月17日，杜先生從家行走約5公里後，突然在街上暈倒，一頭栽出很遠，滿臉是血。而此時幾名學生恰巧路過，給老人提供了幫助買水和麵包，整理衣服擦拭血跡時，他們看到老人的手環刻有電話，推測老人患有阿茲海默症，於是趕緊通知了家屬。 

4名大學生和超市員工上前幫助杜先生。（視頻截圖）
4名大學生和超市員工上前幫助杜先生。（視頻截圖）

「我們到了，他們才離開，要訊息也不給，只有一個電話，後來找到2名男孩，其他人一直沒找到！」杜先生的家人事後發起「全網尋找好心人」貼文稱，當天下午杜先生在理工學院東門北邊突然暈厥摔倒，有3個孩子幫忙扶起，給家人打電話告訴具體位置，孩子們一直照顧到親屬到現場，默默離開了。「如果有認識這電話的人麻煩告訴我，我和家人當面去感謝這3個好孩子」。

而在媒體的幫助下，11月28日，當時參與救助的4名大學生和1名超市員工都找齊了，分別是南陽理工學院學生張杏子、張耀文、李昂、黃馮濤以及超市員工張玉梅。

杜先生跌倒。（視頻截圖）
杜先生跌倒。（視頻截圖）

學生們回憶，當時是張杏子先發現杜先生摔倒，張耀文也上前查看，又有李昂和黃馮濤加入救助，張玉梅也和學生一起幫杜先生擦拭血跡。「當時看著很嚴重，就好多血，其實沒有經過特別多的思考，基本上是下意識，咱還是能幫就多幫一點吧」，李昂說。

對於杜家人想當面致謝，4名大學生說：「不用了，我們不求回報，這是我們應該做的。老爺爺的特別囑咐，讓我們感到很溫暖」。後來在媒體促成下，4名大學生和張玉梅才與杜先生家人見了面。

「要不是你們那一天的救治，這不一定你爺爺現在都已經......非常感謝你們，真是暖人心，這是最幸福的時刻」，杜先生的太太感動地對他們說。

李昂 河南 阿茲海默症

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