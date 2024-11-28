河南大叔花2萬買保時捷小卡宴 車標竟是一頭驢

李大叔買的「保時捷」商標，中間是一頭驢，而不是保時捷原商標的一匹馬。（取材自快科技）

中國的山寨品無所不仿令人嘆為觀止，近日一位河南 平頂山汝州的李大叔向媒體求助，稱他花2萬塊（人民幣，下同）買了一輛保時捷小卡宴，充電器顯示已充飽電，但實際上並無法充電使用；更離譜的是，所謂保時捷的車標上竟然不是一匹馬，而是一頭驢，他覺得自己被騙了。網友調侃道：「2萬塊買不到保時捷卡宴，不過能買到卡驢」。

據快科技、河南都市頻道報導，這位李大叔近日求助稱，他花2萬塊買的保時捷小卡宴，車標竟然是個驢，且車輛存在故障，導致無法正常使用。洛陽市也有一位李先生買了這台「保時捷驢」，他們兩個被廠家坑成「臥龍鳳雛」了。

李大叔表示，這輛車的充電器顯示電充滿了，但顯示屏始終只顯示兩格電，車輛實際沒有充進去電、沒有助力轉向，方向盤特沉，而且他和洛陽大哥的保時捷卡宴，合格證都是一模一樣的。

更讓李大叔無法接受的是，「廠家給我發的保時捷小卡宴的標，這竟然是個驢！」，這個「保時捷驢」的商標，肯定是山寨中的山寨。

對此，記者詢問這台電動車 廠家的售後經理，對方表示，這台車不是三無產品，但國內的這類四輪電動車，本身就沒有一個正規的備案手續。並稱這個車有生產廠家，「但是不能告訴你們名字」。

李大叔買的「保時捷驢」。（取材自快科技）

最終，在記者的協調下，售後經理表示願意給李大叔退車，但需要他這邊承擔一部分運費、折舊費，因為車輛前後都有一些碰撞。經過雙方協商，廠家為李大叔辦理了退車手續，退還1.69萬元的購車款。

據報導，這台車實際應為老頭樂電動四輪車，只看外表十分唬人，但其使用的卻是一般的民用低功率電機和電池，在加速性能和電池方面，質量都沒有保障。並且，此類車輛不屬於正規機動車，無法購買機動車保險 ，一旦發生事故，往往需要自己買單賠償。