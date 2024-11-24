包裝上詳列水電、房租成本 南京蛋糕店掀熱議 店員曝理由

蛋糕外包裝上詳細標示了各種配料和成本。(取材自上游新聞)

「第一次見商家把成本寫得這麼清楚的……」近日，一名南京網友在社交平台上發帖表示，自己購買蛋糕時，發現商家在外包裝盒上詳細標明了各種配料和成本，其中還包括房租成本、水電成本、平台抽成等，引發網友熱議。

上游新聞報導，網友帖子顯示，這款蛋糕的外包裝上詳細介紹了配料、用量和成本，「安佳奶油奶酪220克，9.46元(人民幣，下同)」「安佳淡奶油115克，4.6元」「雞蛋 100克，2元」等，甚至還介紹了包裝費用(1.93元)、人工成本(薪水/出貨量3.75元)、水電成本(0.5元)、平台提點(2.729元)，總體算來，這個蛋糕的成本為30.59元。

該網友介紹，自己購買了四分之一個巴斯克蛋糕，價格為9.9元，整個蛋糕的價格為38.99元(團購價)，相當於利潤 不到9元。「入口綿密，芝士濃郁，非常好吃，而且清楚地貼了價格標籤，個人感覺成本真的是清晰可見。」

這條帖子發布後，吸引了很多網友關注，評論超過了1400條，其中既有稱讚商家「大大方方」的，「我願意買，老闆沒有玩虛的，真材實料就行」、「完全可以理解啊，別人又不是做慈善，一個蛋糕賺8塊很多嗎」，也有質疑商家「譁眾取寵」甚至「虛構價格」的。有網友就表示，「1個雞蛋1塊錢？有這麼貴嗎？包裝盒1.93元，網上幾毛錢一個」、「房租水電真算上啊，還以為是在玩梗呢」、「成本太假了，貌似很真誠的樣子」。

該蛋糕店工作人員23日回應，詳細標明配料和成本是為了讓顧客明白這款蛋糕是真材實料製作的，「因為我們這個東西偏冷門一點，好多人不明白。如果不標明清楚的話，很多人看到這個蛋糕小，不明白它的價值。」目前這款蛋糕銷量不錯，每天能賣100多個。多名網友表示，這家蛋糕物美價廉，味道不錯。