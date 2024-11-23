機器人綁架機器人？杭企小機器人喊「回家」拐走12大個子

小機器人正在說服其他機器人一起「回家」。(視頻截圖)

中國網路日前傳出一段一個小機器人在展廳內，以一句「跟我回家吧」就輕鬆「拐」走12個機器人的視頻，引發熱議。不少網民以為視頻造假，不過機器人Erbai的製造商近日表示，「機器人綁架事件」是真實的一場實驗，實驗結果證明Erbai能破解其機器人的內部操作協議，並取得控制權。有網民覺得新奇，也有網民看了細思極恐：「機器人有自主意識，背心都涼了」。

據中華網報導，這段視頻大約出現在今年11月初，視頻中，有警察稱接到機器人廠商報警電話，稱其公司展廳裡的大部分機器人被機器人人販子拐走了，警察聽到時感到非常困惑，難以置信地問道：「機器人拐走了機器人？」

警方到達現場後，查看了監控錄像，發現走廊上有一個白色的小機器人，一邊走一邊對展廳裡的12個機器人發出「回家回家」的聲音，小機器人問這些機器人「你們怎麼還在上班呢？」，其他機器人回答「因為我們要加班呀！」，小機器人接著問：「那你們怎麼不回家呀？」其他機器人無奈地說：「我們沒有家呀！」小機器人隨即說道：「那既然這樣就跟我回家吧！」

小機器人一直喊著「要回家」。(視頻截圖)

隨後，小機器人果真成功帶走了其中2個機器人，其中一台還回答「好的」。其他機器人也陸續「罷工 」跟著小機器人一起離開展廳，最終，展廳裡大約12個機器人都被這個小機器人「拐」走，集體罷工。看到這一幕，警察苦笑著不知如何辦理這起案件。

當時有報導稱，這是上海一間公司同意一家杭州同行對自家的大機械人參與一項測試，沒想到同行派來的小機械人「阿爾拜」（Erbai）被賦予說服其他機械人跟隨自己命令的能力，真的發揮效果。不少人覺得事件新奇有趣，但也再次引發AI 機械人的安全問題，但也有網民質疑視頻是偽造。

網民們紛紛評論：「原來機器人中也有人販子」，「如果不是人為操控，背心都涼了，機器人有自主意識是很恐怖的一件事」，「機器人都下班了，我還在加班」，「要不怎麼說兩句就跟人走了呢」，「笑不活了」，「細思極恐」。

此視頻在3個月後被證實並非偽造。據英國太陽報報導，此事是發生在今年8月的真實事件，小機器人是來自杭州某機器人製造商的「Erbai」。Erbai製造商表示，這一事件是一場兩家公司共同進行的實驗。杭州公司表示，此次實驗是在測試檢驗小機器人的溝通和影響能力，過程無事先排練。而Erbai竟然能夠破解其機器人的內部操作協議並取得控制權，也讓他們覺得驚訝。