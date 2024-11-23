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旺仔牛奶喝到鼠屍？ 網民看法兩極 「不排除擺拍」

中國新聞組／北京23日電
有網民反映孩子近期在旺仔牛奶中喝出疑似腐鼠的異物。（取材自微博）
有網民反映孩子近期在旺仔牛奶中喝出疑似腐鼠的異物。（取材自微博）

近日，一男子在社交平台曬出旺仔牛奶罐內有疑似老鼠的視頻，相關話題#旺仔#22日晚間登上微博熱搜第一。11月22日，當事人稱相關廠家給出一賠十方案，具體異物成分正在檢測。旺仔旗艦店客服回應，消費者為線下超市內購買，具體問題正核實中，並稱商品均正常檢測，可放心食用。

觀察者網報導，網傳視頻中，視頻發布者稱孩子喝罐裝旺仔牛奶感覺有怪味，便用菜刀切開易拉罐，切開後發現裡面有疑似老鼠的物體。

針對相關情況，旺仔官方帳號「旺仔俱樂部食品」22日下午在該網友評論區下方回覆：「感謝反饋，請您私信留下聯繫方式，我們收到信息後會盡快與您聯繫。」隨後，旺仔官方帳號也在自己視頻的評論區表示：「感謝大家的反饋，旺旺會積極處理相關問題，請大家放心！」

22日晚，旺旺集團首席營運官蔡旺家其微博帳號@Matt旺家 發文回應稱：「安心 放心 不用擔心。封閉管道 沒有湯姆 更沒有傑瑞 。（雖然我自己屬老鼠） 我今年40歲 我喝旺仔牛奶已經28年了。」

網民議論紛紛，「不排除擺拍」、「如果是在生產線上跑進罐子裡的，二次高溫滅菌時，老鼠應該都化了吧，就算有應該也都剩骨頭了」、「過於離譜，難道不知道現代生產工藝的灌裝嘴過個蟑螂都勉強嗎」、「事有蹊蹺，旺旺報案吧，一定要讓碰瓷的傾家蕩產」、「你（蔡旺家）沒喝過老鼠不代表別人沒喝過」。

另有媒體報導，家長表示，業者一開始開價賠償300元人民幣（約41.4美元），他沒有同意，業者開始陸續加碼到1000元人民幣（約138美元），不過他還是沒同意，雙方仍在協調中。至於罐子裡的究竟是不是死老鼠，目前還不清楚。

23日凌晨，旺旺集團發布聲明：公司已關注到有關旺仔牛奶的相關輿論，高度重視，第一時間赴現場，積極與消費者進行溝通了解情況。同時，對生產線進行全面審查，沒有異常。公司已對留樣產品封存備查，正與有關監管部門進行溝通，盡快查清事實原委。同時，也將依法維護公司合法權益。

旺仔牛奶。（取材自微博）
旺仔牛奶。（取材自微博）

牛奶 檢測 微博

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