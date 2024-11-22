全球潮商兩大盛會 2800人汕頭聯誼交流

潮商兩大盛會在汕頭國際會展中心開幕。(圖／本報系聯合報汕頭傳真)

第22屆國際潮團聯誼年會與第10屆世界潮商大會11月18日至20日在廣東汕頭舉行兩大盛會。本次活動以「潮聚．向汕」為主題，來自全球32個國家和地區266個潮屬社團、商會的2800名，包括海內外商界、文化界、藝術界等領域潮汕籍代表人物出席。

「我作為潮汕人，對潮汕地區的歷史、鄉情素養感到自豪。」香港 長江實業集團原主席李嘉誠為活動發來祝賀影片，他表達了對潮汕地區歷史和鄉情素養的自豪感，並認為這是一代又一代潮汕人耕耘的積累，值得好好珍惜。

潮商在全球各地分佈與影響廣泛，在海外華僑中也是最活躍、最有實力的群體之一。而在台灣的潮汕人也不少，台灣潮商總會創會會長李方木表示，目前在台灣有200多萬潮汕人口，有一半以上都是從商，在台灣有很多優秀的企業家幾乎都是潮汕人。

現今潮商大會已經發展成全球潮人開展經濟合作和文化交流的重要平台。今年更是首次同時在南海之濱僑鄉汕頭舉辦兩大盛會。

台灣潮汕同鄉總會會長連錕顥表示，這次參加活動遇到了許多海外潮團，有來自東南亞 、歐洲、美洲各地的潮商會長，雖然不經常見面，但透過兩大盛會能有更緊密的聯繫，與世界各地潮團有更多商業的機會與民間的交流。

「我們要拉動潮汕地區的經濟與蓬勃發展，藉著同鄉社團在國際的網絡去聯通世界。」香港潮州商會永遠名譽會長胡劍江表示，本次活動是潮商重要的盛會，而香港潮商在粵港澳大灣區 擔任樞紐性的角色，無論在產學研方面都能積極地發揮。

據悉，本次大會活動豐富多元，其中包含「潮創分享會」，會上有多個潮籍青年企業家通過主題演講、《世界潮商企業發展研究報告藍皮書》發佈、產業介紹、項目簽約、圓桌對話等形式以促進青年企業家、科技工作者等多元群體的深度交流與合作，形成優勢互補、互利共贏的良好局面。