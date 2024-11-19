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杉杉董座之爭上演「慈禧上位」 嫡長子鬥輸美女繼母

中國新聞組／北京19日電
周婷（左）與鄭永剛。（取材自澎湃新聞）
周婷（左）與鄭永剛。（取材自澎湃新聞）

由服裝企業轉型為新能源上市企業、擁有486億人民幣資產的寧波杉杉股份，因創始人鄭永剛病逝掀起「豪門之爭」，如今又有新篇章，原接任董事長的鄭永剛之子鄭駒宣布辭去職務，由鄭永剛妻子周婷接任。這場嫡長子與繼母的權力爭奪戰讓網友直呼是「慈禧上位」的現代實例。

鄭駒宣布辭去杉杉股份董事長職務。（取材自澎湃新聞）
鄭駒宣布辭去杉杉股份董事長職務。（取材自澎湃新聞）

綜合澎湃新聞、21世紀經濟等媒體報導，一年前浙商大佬鄭永剛因心臟病猝逝後，留下市值超過400億元（人民幣，下同，約55億美元）的商業帝國，當時圍繞其妻子周婷和與前妻之子鄭駒的遺產繼承問題，一直是市場關注的焦點，甚至還引發上交所關注。在鄭駒獲董事會推選為新任董事長後，周婷還一度指控選舉無效，甚至傳出周婷起訴鄭駒，要求凍結鄭永剛名下所持的寧波青剛投資有限公司（寧波青剛）51%股份。

周婷曾是浙江衛視、東方衛視新聞部記者。（取材自極目新聞）
周婷曾是浙江衛視、東方衛視新聞部記者。（取材自極目新聞）

不過，周婷、鄭駒兩人不久後宣布和解，由鄭駒續任董事長，周婷則當選新一屆董事。但在接近兩個月的「內鬥」下，杉杉股份市值蒸發超過60億元，且在鄭駒接掌帥印後的一年多內，杉杉系更面臨資金鏈危機。

在風雨飄搖之時，杉杉股份發布公告稱鄭駒因工作原因請辭董事長職務，公司董事會現選舉董事周婷為公司第11屆董事長。

資料顯示，1982年出生的周婷曾任上海市青聯委員、浙江衛視、東方衛視新聞部記者、主播。在接任董座的消息傳出後，周婷發布了「致全體杉杉同仁的一封信」，強調「我和鄭駒同學完成了工作交接，我們將團結一致，齊心協力，帶領杉杉奮力前行。」

鄭駒則表示，此次調整是為公司發展匯集更廣的思路，調動更多的資源，網聚更強的力量解決問題、化解困難。他表示，將全力配合新任決策團隊，繼續服務杉杉，對杉杉的穩定發展充滿信心。

杉杉股份的權力洗牌引發網友熱議，有人說周婷是名校畢業，又是財經節目主持人，確實有能力、有手段，「別以為這個繼母是花瓶」。

杉杉股份起步於1989年，很早就成長為中國服裝的領軍企業，並在1996年1月成為中國服裝第一股。且在後續發展的幾十年裡逐漸轉型為集新能源科技、偏光片等產業於一體的高科技產業集團。

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