薄瓜瓜家世顯赫 傳任跨國企業分析師

薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來 之子薄瓜瓜現年37歲，其祖父是中共開國元老、前國務院副總理薄一波，外祖父是中共開國少將谷景生，家世背景十分顯赫。薄瓜瓜1998年11歲時即被父母送至英國留學，先後畢業於牛津大學、哈佛大學和哥倫比亞大學等歐美名校。

不過在2012年「王立軍事件」後薄熙來倒台，薄熙來隨後與其妻谷開來相繼因案被捕入獄，薄瓜瓜也就一直滯留海外。

最近一篇關於薄瓜瓜的公開消息是2019年12月加拿大環球郵報報導，薄瓜瓜在加拿大鮑爾集團（Power Corporation of Canada）擔任分析師已有兩年半時間，他是通過一項實習計畫加入該集團。

環球郵報引述分析稱，鮑爾集團雇用薄瓜瓜是為了保持和中共權貴的關係。有人認為，薄瓜瓜與紅二代及紅三代的聯繫，在中國仍擁有強大的人脈，但這種說法遭到質疑。

該報援引香港中文大學林和立教授分析，鮑爾集團雇用薄瓜瓜「有點令人吃驚」。薄熙來曾與習近平 爭奪領導權，「我認為PCC不想樹立一個僱傭習近平主要敵人之一的兒子的形象。」

薄瓜瓜（左）與父親薄熙來，祖父是中共開國元老、前國務院副總理薄一波。（路透資料照）

2021年11月23日，薄瓜瓜的外婆范承秀辭世，12月8日上午在北京解放軍總醫院西院告別廳舉行告別式。大陸左派微信公眾號《紅旗文獻》當時還曾刊登薄瓜瓜的悼念文。

薄瓜瓜在文中寫道，「這些年，常有人問我，『想家嗎？』我心裡總會默念：『男兒四海為家，怎會小家碧玉的有想家一說？』然而，何為『家』？中國是家，給予我的是神聖感；爸媽是家，那是我精神的搖籃；而跟姥姥共餐，才是我牽腸掛肚的『家』的場景。」

薄瓜瓜表示，「近年天涯咫尺，我已習慣過著看不到姥姥的日子；但我早晚念叨 『爸、媽、姥、姨……』 ，他們是我每日的牽掛，生活的嚮導。」

薄瓜瓜還回憶了與外婆相處的點點滴滴，透露11月23日在范承秀姥姥最後的時光裡，祖孫倆曾通了2小時04分40秒的視訊。

薄瓜瓜說，姥姥已駕鶴西去，提醒他行事要頂天立地，分清主次：家以國為重，家可以為國犧牲、為國蒙羞。不與小人同流合汙，對任何人都要理解包容。志向不可自私自利，要為造福人民而立。

薄瓜瓜此行為與台灣許家女兒成親抵台，將是他銷聲匿跡多年後，再有最新消息傳出。而他將在台灣成家的喜訊，不僅仍在獄中的薄熙來和谷開來，相信中國大陸廣大民眾也將高度關注。