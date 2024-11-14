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薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

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薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

記者賴錦宏、陳湘瑾、戴永華／連線即時報導
中共前重慶市委書記薄熙來(中)的兒子薄瓜瓜（右），與宜蘭羅東博愛醫院創辦人家族的女孩結婚，受到外界高度關注。（新浪微博）
中共前重慶市委書記薄熙來(中)的兒子薄瓜瓜（右），與宜蘭羅東博愛醫院創辦人家族的女孩結婚，受到外界高度關注。（新浪微博）

與中國總書記習近平同為「紅二代」，並且是中共十八大前習近平角逐大位主要競爭者之一的前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，已於本周三（13日）低調抵達台灣。他此行主要目的是為迎娶一名宜蘭女孩，亦即薄瓜瓜這名曾經受到高度矚目的「紅三代」將成為台灣女婿。

薄熙來之子薄瓜瓜的未婚妻傳是宜蘭羅東博愛醫院第三代，預計今天會見女方家長。薄家在中國大陸身分特殊，記者向許家人查證，許家也不願多表示意見，只說「不予置評」。據了解，薄瓜瓜今天到宜蘭面見女方家長，並安排在羅東博愛醫院做健康檢查，短暫停留數小時後離開。上午羅東博愛醫院門口有警方人員現身注意周圍狀況。

事實上，早在今年9月，聯合報即獲悉薄瓜瓜將到台灣與一名台灣女子成婚。昨日有多個消息來源告知，薄瓜瓜已於13日自加拿大飛抵台灣將赴宜蘭迎親，當中一個行程是到羅東健檢。

聯合報向兩名分別為前任和現任國安體系高層查證此事，兩人雖未證實相關傳聞屬實，卻也未否認，僅稱對此事不予評論。

薄熙來擔任中共重慶市委書記時，曾是現任中共總書記、國家主席習近平在角逐大位的有力對手，但因重慶前副市長王立軍事件影響，先後被解除市委書記、中共中央委員和政治局委員職務，還被雙開，並移送法辦，目前在北京市秦城監獄服刑。

據了解，薄瓜瓜的未婚妻是宜蘭縣羅東鎮地方望族，羅東博愛醫院、羅許基金會的許家第三代千金，薄瓜瓜11歲時就被父母親送到英國留學，2010年以優異成績從牛津大學畢業，之後轉往美國哈佛大學甘迺迪政府學院攻讀公共政策碩士，2012年5月拿到公共政策碩士學位。

許家女千金也曾在國外留學念書工作，她與1987年出生的薄瓜瓜年紀接近，兩人多年前就認識，因互有好感而交往，互許終身，雙方對此婚事十分低調。

據悉，許家並不打算在宜蘭宴客。不過，此一婚事仍將引發外界高度關注。

羅東博愛醫院。記者黃義書／攝影
羅東博愛醫院。記者黃義書／攝影

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