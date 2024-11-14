薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

中共前重慶市委書記薄熙來(中)的兒子薄瓜瓜（右），與宜蘭羅東博愛醫院創辦人家族的女孩結婚，受到外界高度關注。（新浪微博）

與中國總書記習近平 同為「紅二代」，並且是中共 十八大前習近平角逐大位主要競爭者之一的前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，已於本周三（13日）低調抵達台灣。他此行主要目的是為迎娶一名宜蘭女孩，亦即薄瓜瓜這名曾經受到高度矚目的「紅三代」將成為台灣女婿。

薄熙來之子薄瓜瓜的未婚妻傳是宜蘭羅東博愛醫院第三代，預計今天會見女方家長。薄家在中國大陸身分特殊，記者向許家人查證，許家也不願多表示意見，只說「不予置評」。據了解，薄瓜瓜今天到宜蘭面見女方家長，並安排在羅東博愛醫院做健康檢查，短暫停留數小時後離開。上午羅東博愛醫院門口有警方人員現身注意周圍狀況。

事實上，早在今年9月，聯合報即獲悉薄瓜瓜將到台灣與一名台灣女子成婚。昨日有多個消息來源告知，薄瓜瓜已於13日自加拿大飛抵台灣將赴宜蘭迎親，當中一個行程是到羅東健檢。

聯合報向兩名分別為前任和現任國安體系高層查證此事，兩人雖未證實相關傳聞屬實，卻也未否認，僅稱對此事不予評論。

薄熙來擔任中共重慶市委書記時，曾是現任中共總書記、國家主席習近平在角逐大位的有力對手，但因重慶前副市長王立軍事件影響，先後被解除市委書記、中共中央委員和政治局委員職務，還被雙開，並移送法辦，目前在北京市秦城監獄服刑。

據了解，薄瓜瓜的未婚妻是宜蘭縣羅東鎮地方望族，羅東博愛醫院、羅許基金會的許家第三代千金，薄瓜瓜11歲時就被父母親送到英國留學，2010年以優異成績從牛津大學畢業，之後轉往美國哈佛大學甘迺迪政府學院攻讀公共政策碩士，2012年5月拿到公共政策碩士學位。

許家女千金也曾在國外留學念書工作，她與1987年出生的薄瓜瓜年紀接近，兩人多年前就認識，因互有好感而交往，互許終身，雙方對此婚事十分低調。