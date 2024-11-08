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朝熊貓基地扔玩具 8歲童終身禁入 網：更該罰監護人

中國新聞組╱北京8日電
成都大熊貓繁育研究基地多次發生遊客不遵守規定事件，近日公布16人被罰終身禁入，其中最小8歲，最長者77歲。(取材自成都大熊貓繁育研究基地)
成都大熊貓繁育研究基地多次發生遊客不遵守規定事件，近日公布16人被罰終身禁入，其中最小8歲，最長者77歲。(取材自成都大熊貓繁育研究基地)

成都大熊貓繁育研究基地多次發生遊客不遵守規定、擾亂大熊貓和小熊貓生活環境事件，近日「8歲娃扔玩具被終身禁入熊貓基地」話題近日衝上熱搜，引發網友熱議，有網友認為園方做得對，也有網友認為更應該處罰其監護人。

綜合陸媒報導，成都大熊貓繁育研究基地發布了一系列關於遊客不文明行為的通報，包括向動物活動場內丟雜物、用玩具槍往大熊貓活動場內射擊、扔石頭、扔雞蛋、吐痰，其中最大宗是投餵大熊貓；共16人被罰終身禁入，其中最小的8歲，最大的77歲。

報導指出，其中一名8歲兒童唐某某，10月5日在熊貓基地往大熊貓活動場內扔玩具小熊貓；77歲遊客李某某，10月12日往大熊貓活動場內吐痰；其他還有28歲葉某投餵麵包；59歲王某某投餵梨子等。

成都大熊貓繁育研究基地提醒，以上不文明行為均威脅到了動物安全與健康，經飼養員、獸醫全面檢查和持續觀察，相關大熊貓健康狀況正常。在此，呼籲遊客朋友共同維護文明有序的旅遊秩序，保護好「國寶」大熊貓。

根據成都大熊貓繁育研究基地官網，參觀須知第五項特別用紅色字體標註「請保護動物及自身安全，安靜參觀，遠離動物；禁止向動物活動場內丟雜物、吐痰、投食等威脅動物安全的行為」。

而第八項，也用紅色字體標註了「熊貓基地現已建立景區不文明行為處罰機制」，凡出現經景區核實的上述影響園區正常秩序或對園區動物安全造成威脅的行為，將根據行為輕重程度，對實施者處以1年內禁止入園、5年內禁止入園或終身禁止入園等不同程度的處罰。

成都大熊貓繁育研究基地多次發生遊客不遵守規定事件，近日公布16人被罰終身禁入，其...
成都大熊貓繁育研究基地多次發生遊客不遵守規定事件，近日公布16人被罰終身禁入，其中最小8歲，最長者77歲。(取材自成都大熊貓繁育研究基地)

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