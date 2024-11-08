朝熊貓基地扔玩具 8歲童終身禁入 網：更該罰監護人

成都大熊貓繁育研究基地多次發生遊客不遵守規定事件，近日公布16人被罰終身禁入，其中最小8歲，最長者77歲。(取材自成都大熊貓繁育研究基地)

成都大熊貓繁育研究基地多次發生遊客不遵守規定、擾亂大熊貓和小熊貓生活環境事件，近日「8歲娃扔玩具被終身禁入熊貓基地」話題近日衝上熱搜，引發網友熱議，有網友認為園方做得對，也有網友認為更應該處罰其監護人。

綜合陸媒報導，成都大熊貓繁育研究基地發布了一系列關於遊客不文明行為的通報，包括向動物活動場內丟雜物、用玩具槍往大熊貓活動場內射擊、扔石頭、扔雞蛋 、吐痰，其中最大宗是投餵大熊貓；共16人被罰終身禁入，其中最小的8歲，最大的77歲。

報導指出，其中一名8歲兒童唐某某，10月5日在熊貓基地往大熊貓活動場內扔玩具小熊貓；77歲遊客李某某，10月12日往大熊貓活動場內吐痰；其他還有28歲葉某投餵麵包；59歲王某某投餵梨子等。

成都大熊貓繁育研究基地提醒，以上不文明行為均威脅到了動物安全與健康，經飼養員、獸醫全面檢查和持續觀察，相關大熊貓健康狀況正常。在此，呼籲遊客朋友共同維護文明有序的旅遊秩序，保護好「國寶」大熊貓。

根據成都大熊貓繁育研究基地官網，參觀須知第五項特別用紅色字體標註「請保護動物及自身安全，安靜參觀，遠離動物；禁止向動物活動場內丟雜物、吐痰、投食等威脅動物安全的行為」。