巴奧／中國乒乓球選手樊振東爆改紙板床 小單間秒變大床房

樊振東爆改紙板床。(取材自大眾日報)

巴黎奧運 會上備受爭議的環保紙板床，在中國乒乓球選手樊振東的巧手改造下煥然一新，展現了中國運動員不畏艱苦、自給自足的精神風貌。

大眾日報報導，在保證環保可回收的前提下，樊振東特意選購了高密度海綿墊，在不影響紙板床結構的情況下，將其巧妙地置於原有的薄床墊之上，增加床墊的厚度，提升睡眠的舒適度。

樊振東爆改紙板床。(取材自大眾日報)

樊振東還為紙板床增設了軟墊靠背。他用環保回收材料自製了三角形支架，再裹上柔軟的棉墊，打造出了一個既能放鬆身心，又能隨時調節高低角度的靠枕。如此一來，不僅能在床上舒服地小憩，還能靠在軟墊上看書、聽音樂，緩解高強度訓練後的疲憊。

改造的最後一步，是為紙板床賦予個性化的裝飾。樊振東特意挑選了低碳環保的布料，為床上用品換上了色彩明快的新衣。幾何圖案的枕套，跳躍色塊的床單，再搭配上他從中國帶來的吉祥物玩偶，整張紙板床瞬間變得活潑又溫馨，讓人感受到運動員的青春朝氣。