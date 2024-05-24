明星代言效應 「美麗刑具」背背佳又火 90天賣破億人民幣

曾變得沉寂的「美麗刑具」背背佳，如今又突然翻紅，在多個平台成為熱銷商品。（網頁截圖）

曾經火遍全中國、在涉嫌虛假宣傳爭議中變得沉寂的「美麗刑具」背背佳，如今又突然就翻紅了，在抖音 、天貓、京東及拼多多 等平台都成為熱銷商品。據統計，背背佳近90天累計銷售額超1億（人民幣，下同），不過，這一數字並未得到背背佳身後的可孚醫療官方認證。

中國新聞周刊報導，根據抖音、天貓、京東及拼多多旗艦店顯示，定價199元的「銷冠」背背佳矯姿帶，分別已售出超84萬、30萬、20萬、5.3萬件；其中，近一個月內，就有3萬多人在天貓為這款產品付了錢。令不少人訝異，那個80後、90後記憶中的「童年陰影」背背佳怎麽突然又殺回來了？

當看到影視明星白鹿成為背背佳品牌代言人時，90後打工人章佳佳（化名）立刻給自己下單了一個白鹿同款。談及過去十幾天中穿戴，章佳佳表示會勒到腋下，效果沒想像中神奇，但穿上也能讓自己時刻注意坐姿。

孟姣（化名）小時候曾被媽媽連哄帶罵戴過一年多背背佳，那種仿佛被人綁住的疼痛至今沒忘。她刷到的短視頻裡，背背佳已經從小時候的「刑具」，變成了當代年輕人改善體態的「美麗神器」。

據可孚醫療介紹，在2022年4月完成對背背佳的收購後，公司便調整了產品策略。從以前主打青少年駝背矯正功能，到現在針對一些日常姿勢不好或因高強度工作導致肌肉比較緊張的非病理性用戶。

在北京社科院副研究員王鵬看來，切中了消費者痛點，是背背佳能重新翻紅的重要原因之一。據飛瓜數據，矯姿帶相關內容主要消費人群為40歲以下的女性群體；而背背佳的抖音消費者中超 八成為女性，其中18到40歲人群占比超過70%。