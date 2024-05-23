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中銀行業大降薪 經理上萬工資「扣完」剩不到1千元

中國新聞組／北京23日電
中國經濟不振，許多金融機構調降薪資；示意圖。（取材自澎湃新聞）
中國經濟不振，許多金融機構調降薪資；示意圖。（取材自澎湃新聞）

中國經濟不振金融機構紛紛調降薪資，降幅甚至達40%，以致扣除五險一金（養老、醫療、工傷、失業、生育保險和住房公積金）後，原本月薪過萬的銀行員工嘆到手薪資低於人民幣千元（下同，約新138美元）。

澎湃新聞報導，西部某地方性質銀行的客戶經理趙佳5月中拿到當月薪水，底薪加績效再扣除五險一金，到手不足1000元。上個月，這個數字是2000多。此前，她的月薪可以過萬。

趙佳主要負責存款和零售業務。今年，拉存款所能獲得的提成較此前大幅下降，她的月薪因此下降超九成。

Wind數據顯示，2023年，42家A股上市銀行中，共有14家上市銀行人均薪資下降，最大降幅達13.95%。

第一財經此前報導，平安銀行高管降薪幅度超過40%，招商銀行、民生銀行高管降薪幅度則超過30%。

王彬是某國有大行南方一網點的負責人，「與2022年相比，去年網點的可分配激勵薪酬下降了40%」。王彬計算，在底薪不變，網點可分配薪酬下降的情況下，其網點客戶經理年薪大概下降了4萬-5萬元。

報導指出，自2023年以來中國民眾熱議銀行業降薪，「銀行降薪」的話題網路瀏覽點閱數近百萬次，更有網友感嘆，他經歷兩輪降薪，平均月薪從8000元降到4000元。

不僅如此，多家上市銀行甚至「反向討薪」，截至今年3月底，至少7家上市銀行揭露，追索去年績效薪酬，討回金額合計約5280萬9700元。

「銀行訂制了一個難以完成的目標任務，完不成就扣錢」，趙佳說，銀行並沒有明確告知員工薪酬預算下降，而是通過提升考核標准，變相減扣員工的薪水。她今年的個人貸款任務比去年多了近10倍。

不過趙佳還是選擇繼續在金融業拚搏，並說儘管未來薪水可能進一步下降，但這是一份穩定又體面工作，而且大多數人都不敢辭職，畢竟「幹別的也要受氣呀」。

但是面對工作12年薪資突降9成的殘酷現實，趙佳說，平時習慣搭計程車，如今只好選擇搭乘公交車，因為與往年相比，銀行的用餐補貼等福利也跟著調降了。

但是去年畢業的瑤瑤選擇離開金融圈，雖然離職前她的頭銜是客戶經理，卻是沒有資源的新進員工以致放貸難，在職9個多月期間月薪約2000元。目前她正準備考編，期盼通過考試進入體制內，取得事業機關與公家機關的任用資格。

中國經濟不振，許多金融機構調降薪資；示意圖。（取材自澎湃新聞）
中國經濟不振，許多金融機構調降薪資；示意圖。（取材自澎湃新聞）

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