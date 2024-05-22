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中國年輕人婚禮新風：個性、低碳、高性價比

新華社銀川22日電
5月20日，在河南省洛陽市上陽宮，參加公益集體傳統婚禮的一對新人展示自己的結婚證。 (新華社)
5月20日，在河南省洛陽市上陽宮，參加公益集體傳統婚禮的一對新人展示自己的結婚證。 (新華社)

剪裁合身長裙、簡單別致的簪花盤發、唯美盛放的手捧花……伴著熱烈的掌聲，28歲的新娘王蘭挽著丈夫走上舞台，和其餘幾對新婚夫婦一起，接受台下祝福。

「拍婚紗照時，白婚紗、秀禾服都穿過了，換上父母那代人結婚時的服飾，感覺一下回到了（20世紀）八九十年代，還挺新奇的。」這個來自寧夏中衞市海原縣的「95後」姑娘說，「尤其在這麼一個浪漫的日子，和這麼多對有情人一起辦集體婚禮，幸福感加倍。」

5月20日，因中文諧音「我愛你」，被人們賦予寓意美好愛情的浪漫和儀式感，不少人選擇在這天表白、領證、辦婚禮。當日，寧夏、江蘇、湖南、山東等地專門為新婚青年集體辦婚禮，給幸福「加碼」。在海原縣一廣場上，王蘭等11對新婚夫婦在當地政府部門組織下，舉行了一場具有年代感的中式集體婚禮。

「去年縣裡也為新婚青年辦過集體婚禮，我當時就坐在台下。」王蘭興奮地說，得知今年還有機會，她拉著「社恐」老公迅速報名，見證了別人的幸福，今年輪到自己曬幸福了。

婚禮當日，歌舞表演、遊戲互動等環節，鬧熱了現場氣氛。新郎、新娘們默契合作完成穿針引線、吹氣球等挑戰，為台下觀眾帶來無限歡樂，也為自己留下美好回憶。

5月20日，在廣西忻城縣「520」集體婚禮現場，一對新人一起繡婚書。 (新華社)
5月20日，在廣西忻城縣「520」集體婚禮現場，一對新人一起繡婚書。 (新華社)

王蘭介紹，父母是20世紀90年代結婚，兩人的結婚照雖已泛舊，但年輕面龐上洋溢的幸福卻清晰可見。從小到大很少見兩人吵架拌嘴，她嚮往這樣的愛情和婚姻，能有機會重溫父母那個年代的婚禮很有意義。

近年來，「有意義」成為越來越多年輕人重新審視婚禮時的關鍵詞。隨著時代變遷，他們追求簡約、自由、個性化，除了「天下有情人都成眷屬」的集體婚禮，低碳婚禮、極簡婚禮、目的地婚禮等新式婚禮也悄然興起。

今年5月，寧夏銀川市靈武市一對「95後」新婚夫婦「騎著共享單車奔赴婚禮現場」的視頻火了。視頻中，身著紅色中式禮服的新郎和新娘在最前方開道，伴郎、伴娘等送親團組成的共享單車隊伍緊隨其後，每一輛共享單車上都裝飾著五顏六色的氣球，濃濃的喜慶和甜蜜溢出屏幕。

據新郎張樹彬介紹，這是一場完全自主策劃的婚禮。由於距婚禮現場不遠，夫妻倆考慮接親時騎共享單車綠色環保、經濟新穎，家人也很支持。於是他提前求助共享單車運營方，同時還為行動不便的長輩向當地公交公司申請了一輛公交車。路人紛紛讚許、拍照，不少網友也點讚這場低碳婚禮，在線祝福。

「千篇一律的婚禮沒啥意思。再說愛情就是越簡單越幸福，太複雜反而會變味。」張樹彬說，身為播音員的他當日主持了自己的婚禮，並進行了宣誓。而租車、請司儀等費用也被節省下來，為到場親友買了伴手禮。

5月20日，在四川省南充市嘉陵江畔，身穿中式禮服的新人在集體婚禮上喜結良緣。 (...
5月20日，在四川省南充市嘉陵江畔，身穿中式禮服的新人在集體婚禮上喜結良緣。 (新華社)

寧夏社會科學院研究員張萬靜表示，減少經濟壓力、注重自身體驗、追求個性表達等促使越來越多年輕人選擇新式婚禮。婚禮形式多元化說明年輕人思想觀念在轉變，崇尚低碳生活、拒絕鋪張浪費，這是時代發展進步的表現。

與此同時，部分婚俗也發生嬗變。在中國，彩禮古稱「納徵」，是一項重要的傳統婚俗。男方向女方支付一定財物，女方做相應回禮，一來一往中寄託著締結婚約的美好願望，但因過程複雜、花銷較大，時至今日也正被當代年輕人「改變」。

王蘭就是「零彩禮」的踐行者。「男方給彩禮、女方出陪嫁，流程太繁瑣，我的婚禮想辦簡單些，父母商量後也同意了。」她說，況且兩邊都是普通農村家庭，「零彩禮」的婚姻更輕鬆，也更純粹。

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