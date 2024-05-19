親帶學生跳蒙古舞 中央民大舞蹈學院院長暴紅

姜鐵紅早年舞姿。(取材自齊魯壹點)

56歲中央民族大學舞蹈學院院長姜鐵紅帶學生跳蒙古舞「奔騰」的視頻近日火了。姜鐵紅是朝鮮族，在內蒙古長大，從小就被瀟灑和豪邁的蒙古舞深深吸引，自此步上學舞之路；曾因跳舞受傷而專注教舞的他，八年前決定復出舞台，身材魁梧但舞姿靈動，姜鐵紅渾身仍散發著魅力，圈粉無數。他說，自己一直是29歲跳「奔騰」時的樣子，也會一直跳下去。

齊魯壹點報導，今年56歲的姜鐵紅，曾是第五代「奔騰」的領舞，如今看似「商務人士」的大叔再度演繹蒙古舞「奔騰」，影片一上傳就掀起話題，網友紛紛表示：「原來這就是現實版的鐵漢柔情啊！」「他已經在我的朋友圈跳一天了」。

姜鐵紅是中央民族大學舞蹈學院院長，雖然身材不再有型，但「舞功」之高，舉手投足間都散發著藝術魅力，在網上圈粉無數。姜鐵紅說，那天他去排練室審看節目，其中一個節目就是「奔騰」。學生們跳到最精彩部分時，他在老師和學生簇擁下，與學生共同完成了精彩的一段，就有了網傳畫面，沒想到學生把視頻上傳後，獲得這麼多網友的喜歡。

舞蹈「奔騰」誕生於上個世紀80年代初期，是由姜鐵紅的老師、著名舞蹈編導家馬躍編創，作品以蒙古族民間舞蹈動作為基礎素材，展現著草原騎手昂揚奮進的精神面貌。

值得一提的是，把蒙古族舞蹈跳得「形神兼備」的姜鐵紅，竟是朝鮮族。姜鐵紅說，他生長在內蒙古，加之受父親影響，從小立志做一名舞蹈演員。曾經獲獎無數的他，卻在1999年的一次民族匯演中摔倒後十字韌帶斷裂，以後他就開始舞蹈教學工作。

據報導，2016年，年近50的姜鐵紅決定「復出」，他以魔鬼式訓練減重 40斤，不僅參與一線教學，還編導了許多著名舞蹈劇目。而今，姜鐵紅給全國各地有志於學習民族舞的學生上課，他總是邊講邊跳、言傳身教，走進舞蹈隊伍裡投入地示範動作。

近日，這段授課視頻意外出圈後，有不少網友稱，「看到過你29歲跳『奔騰』的樣子，希望你瘦下去」。對此姜鐵紅說：「我一直是29歲，我也會一直跳下去。」