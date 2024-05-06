我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加南灣進入花粉旺盛期 華女過敏引發哮喘深夜送醫

日經亞洲專訪 蘇利文：TikTok歸美所有很合理

清華校友聚餐 逾百人食物中毒 驚動北京疾控

中國新聞組／北京6日電
位於北京的清華大學舉辦建校112周年相關慶祝活動，邀請新老校友回到校園一同為母校慶生。圖為新老清華校友在清華學堂建築前拍照留念。（中新社）
位於北京的清華大學舉辦建校112周年相關慶祝活動，邀請新老校友回到校園一同為母校慶生。圖為新老清華校友在清華學堂建築前拍照留念。（中新社）

北京清華大學4月下旬慶祝建校113周年時，120多名校友集體前往學校旁一處粵菜餐廳聚餐，事後卻有至少102人出現上吐下瀉、發燒等中毒症狀。由於餐廳只願退還部分餐費且未道歉，引起校友不滿群起舉報，驚動北京疾控介入調查。

綜合中國媒體報導，北京清華大學在4月26至28日在校本部舉辦建校113周年系列活動，大批校友前往參加。4月27日晚間，有127名1989、2000、2004年入學及手球校隊出身的清華校友，一同前往學校東南門外一家粵菜餐廳出席校友餐會。

報導指出，在用餐過後，許多出席校友陸續出現發燒、嘔吐、腹瀉、腹痛、乏力、肌肉痠痛等症狀。截至5月1日晚間，已有102人出現上述症狀，其中更有10多人需要長期住院臥床治療，其中包括年逾六旬的老人。

根據報導，有出席校友指出，上述發生集體食物中毒的餐廳，是北京清華大學外的一家大型粵菜餐廳，且已經營多年。但在事發後，餐廳方面並未道歉，且「沒有感受到餐廳積極改善的態度」，僅退還部份餐費，至於中毒者索討的治療及誤工費，目前尚未談妥。

報導指出，這家粵菜餐廳曾向出席校友解釋，指相關部門已檢測餐廳食材，目前尚無法確認餐廳就是病毒源頭。而出席校友事後發表的「致全體校友及在校師生建議書」中，則呼籲全校師生及校友在餐廳「未獲取信任之前，請謹慎前往該餐廳用餐」。

根據報導，有中國媒體致電這家粵菜餐廳，工作人員則回應餐廳目前休假。而北京市海淀區疾控中心人員3日表示，目前已對此事介入調查。

檢測

上一則

廣交會閉幕 成交247億美元增1成 24.6萬境外採購商參與創新高

下一則

法媒：與中對話勿存幻想 別把習近平當朋友

延伸閱讀

北京清華大學校慶 逾百校友聚餐食物中毒 官方調查

北京清華大學校慶 逾百校友聚餐食物中毒 官方調查
盼弱化美歐連結？紐時揭習近平赴歐意圖 造訪這3國均盼北京制衡華府

盼弱化美歐連結？紐時揭習近平赴歐意圖 造訪這3國均盼北京制衡華府
美印太司令交接 點名北京持續脅迫 揚言「不惜一戰」

美印太司令交接 點名北京持續脅迫 揚言「不惜一戰」
美國對台政策 無改變跡象

美國對台政策 無改變跡象

熱門新聞

新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

2024-05-04 10:35
廣東梅龍高速公路坍塌，目前已知導致24死30傷。（取材自央視新聞）

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

2024-05-02 04:26
蘭州新區一名工人巡查組裝完成的電動汽車。(新華社)

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

2024-04-28 13:32
警方查獲上海19歲女網紅麗麗（化名）在網上販售性愛影片，男女主角竟是自己和男友。（取材自案件聚焦）

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

2024-05-03 09:30
網紅中德夫妻朱莉與阿福宣布結束12年婚姻。（取材自微博）

結婚10年沒孩子是心結？中德網紅夫妻證實離婚

2024-05-02 10:30
許多網民同情「胖貓」的遭遇，自發性的送奶茶、漢堡和鮮花到他自殺的重慶長江大橋。(取材自抖音)

網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生

2024-05-04 07:30

超人氣

更多 >
旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救
鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學

鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學
華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？
當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車
威廉、凱特願意考慮和哈利、梅根和解 有不得已苦衷？

威廉、凱特願意考慮和哈利、梅根和解 有不得已苦衷？