武廣高鐵、滬昆客專等4條高鐵票價調漲近20% 網罵翻：割百姓韭菜

手機購票界面。（取材自中國經營報）

中國部分熱門高鐵線路票價將自6月15日起漲價。其中，「武廣高鐵」對京廣高鐵武廣段上運行的時速300公里及以上動車組列車公布票價進行漲幅，全程票價漲幅在20%左右。「滬杭客專」等也漲價，漲幅最高的是杭州南至南昌西二等座，漲幅19.84%。

由於此次提價是高鐵票價近年提價幅度最大一次，且在相關運營公司在壟斷且盈餘大幅增長下調漲，不少網友怒批是在割百姓韭菜，並哀號食衣住行水電氣煤無一不漲，就工資沒漲。

據中國經營報報導，自2024年6月15日起，武廣鐵路客運專線有限責任公司（「武廣高鐵」）對京廣高鐵武廣段上運行的時速300公里及以上動車組列車公布票價進行漲幅。武漢 至廣州南二等座票價為553元，較現執行票價為463.5元提高了89.50元，漲幅19.31%。武廣高鐵其餘區段票價均有相同幅度的漲幅。

武廣高鐵方面稱，票價調整後，將根據市場狀況，區分季節、日期、時段、席別等因素，建立靈活定價機制，實行有升有降、差異化的折扣浮動策略。各站間執行票價將以公布票價為上限、5.5折為下限實行多檔次、靈活折扣的浮動票價體系。就票價折扣，比如武漢站至廣州南站的二等座最低票價為304元，較現票價低約34%。

12306網站客服稱，具體折扣標準旅客可以在12306網站購票時通過頁面顯示獲悉，如頁面不顯示折扣，那麼武廣高鐵從6月15日開始，全程票價就是553元。

此外，滬杭鐵路客運專線股份有限公司（「滬杭客專」）、滬昆鐵路客運專線浙江有限責任公司（「滬昆客專」）、滬昆鐵路客運專線江西有限責任公司、滬昆鐵路客運專線湖南有限責任公司、杭甬鐵路客運專線有限責任公司（「杭甬客專」）均在昨天發公告，從6月15日起，將其運營高鐵線路票價提升。

滬杭客專將上海虹橋至杭州東二等座現行73元票價提升至87元，漲幅19.18%；滬昆客專調漲了其在浙江、江西和湖南境內的線路票價，如杭州東至長沙南二等座現行405元票價提升至485元，漲幅19.75%，將杭州南至南昌西二等座現行257元票價提升至308元，漲幅19.84%；杭甬客專將杭州東至寧波二等座現行71元票價提升至85元，漲幅19.72%。

滬杭客專、滬昆客專、杭甬客專在公告中均做出與武廣高鐵一致的表述稱，將根據市場狀況，區分季節、日期、時段、席別等因素實行票價折扣浮動策略，執行票價將以公布票價為上限、5.5折為下限。

實行新票價後，武廣、滬杭長、杭甬高鐵二等座接近0.55元/公里。而此前，二等座上限票價約為0.48元/公里。

報導稱，此次提價是鐵路部門近年來對高鐵票價提價幅度最大的一次，距今最近的一次提價是2021年6月，京滬高鐵二等座最高票價由598元提升至662元，漲幅10.70%。

中國國家鐵路集團有限公司（「國鐵集團」）人士表示，當前針對部分高鐵線路的票價優化調整，「目的是通過靈活實施高鐵票價市場化機制，促進客流增長，全面提升客運服務質量。」

報導指出，近一段時期以來，鐵路客運量層層高漲，屢破歷史紀錄，2023年國鐵集團完成旅客發送量36.8億人，同比增長128.57%，全年和高峰日旅客發送量均創歷史新高。2024年繼續高速增長。一季度全國鐵路發送旅客首次破10億人次，達到10.14億人次，同比增長28.35%。

這為國鐵集團帶來了收入和利潤 上的利好。2023年國鐵集團完成運輸總收入9641億元，同比增長39%。2023年國鐵集團總收入完成1.25萬億元，同比增長10.62%，淨利潤由負轉正，且首次突破30億元大關，達到33.04億元。2023年成為國鐵集團經營業績歷史上最好的一年，總收入與淨利潤雙雙打破歷史紀錄。

對於熱門高鐵線路的漲價趨勢，北京交通大學中國交通運輸經濟研究中心副主任李紅昌表示，對於壟斷企業，提價必須受到政府監管。國鐵集團作為國有企業，也應有其社會公益擔當。北京交通大學經濟管理學院教授趙堅也表示，高鐵應建立靈活且有市場競爭力的票價體系，調價機制也應更加靈活。

對此次調價，不少網友怒批：「消費者沒有選擇，這合理嗎？」「就你一家鐵路還帶這樣漲價嗎？」「水電氣煤衣食住行什麼都漲無一不漏，通縮？」「就只知道割韭菜」「全都是老百姓買單」「鐵路還能漲價？改姓資了？」「武廣高鐵本來就貴，還漲」「說到底還是人太多了」「普通列車取消了那麼多趟，高鐵一漲價就是20%，工資什麼時候能漲20%？」