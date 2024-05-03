鄉愁博物館走紅 成中國鄉村旅遊新寵

徽州鄉愁博物館。(屯溪區當局提供)

「五一」假期，坐落於安徽省黃山市屯溪區昱中街道長亭路36號的徽州鄉愁博物館 ，參觀的遊客絡繹不絕。

來自杭州的遊客汪程平在《鄉愁》詩文前凝視良久，他感慨地說：「無論我們走到哪裡，鄉愁總是心中最柔軟的部分，它提醒我們不忘初心，記得我們來自哪裡。」

隨著鄉村遊的逐漸火熱，中國多地建立起鄉愁主題博物館，以此承載地方的歷史記憶和文化情感，鄉愁主題旅遊成為新熱點。

走進徽州鄉愁博物館，整體建築由兩棟古民居改建而成，粉牆黛瓦，古色古香，這裡曾是徽州家庭世代居住的地方。從徽州走出去的知名學者、北京大學法學院教授程道德，懷著對家鄉的濃厚情感，將個人收藏的古籍、字畫、文書等270余件贈與家鄉，並陳列在博物館中。

「鄉愁是人類對家鄉和出生地的深切思念。」安徽歷史文化研究中心主任翁飛認為，在中國，鄉愁與農耕文明緊密相關，土地的不可移動性使得中國人對故鄉有著深厚的情感，所以有了「安土重遷」的觀念，鄉愁體現了人與土地之間的緊密聯繫。

胡世詮是台灣安徽同鄉會監事長，祖籍安徽潁上，在台灣桃園開了一家餐廳，餐廳不僅有徽菜，還有來自家鄉的擺件和裝飾。「我們餐廳做的是家鄉味，是媽媽的味道，這是屬於我的『鄉愁博物館』，也是我對安徽的念想。」胡世詮說，鄉愁的表現形式豐富多樣，它不僅存在於「少小離家老大回」這樣的詩詞文字之中，還通過家鄉菜、建築、家譜、非物質文化遺產等多種形式傳承。

根據《抖音 2024鄉村文旅數據報告》顯示，過去一年，抖音新增鄉村內容數10.9億個，播放量近2.8萬億，鄉村文旅「打卡」次數超7286萬次，同比增長21%。數據顯示，鄉村遊成為文旅市場的新熱點、新潮流。

望得見山，看得見水，記得住鄉愁。翁飛表示，中國各地鄉愁博物館的建設和主題活動的開展，可以提昇鄉村的文化軟實力，吸引遊客，帶動相關產業發展，實現經濟效益與社會效益的雙贏。「鄉愁可以成為連接傳統文化與現代化鄉村治理的橋樑，為鄉村振興注入新的活力。」

翁飛建議，鄉愁博物館的建設要突出特色化，結合當地歷史文化和民俗文化特色，做到「一館一策」，避免簡單複製和同質化；同時要因村制宜，針對不同類型的鄉村，突出「一村一品」，讓鄉愁博物館真正成為傳承文化與保護自然生態環境的重要載體。