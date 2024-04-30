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暴雨侵襲 湖南長沙中午天空「一秒變黑」

中國新聞組／北京30日電
4月29日中午，暴雨突襲湖南長沙，市區街頭白晝如夜。（中新社）
4月29日中午，暴雨突襲湖南長沙，市區街頭白晝如夜。（中新社）

中國多地近日頻傳異常天氣，除廣州有強龍捲風，湖南長沙29日突降暴雨，中午時分更「一秒天黑」，齊刷刷亮起的路燈，令民眾嘖嘖稱奇，相關消息衝上網路熱搜第一。廣鐵集團則公告，受降雨影響，於4月29日至5月1日期間停運京廣鐵路普速列車62列。另外，河北、內蒙古多地28日夜間開始出現降雪，局部達到暴雪量級。有網友好奇，馬上要立夏了，竟還能下雪？

來源：udn

綜合媒體報導，29日上午，長沙忽然出現暴雨，隨後雨水雖暫時停歇，但至午間12時，長沙天色驟暗，白天卻宛如夜晚。許多湖南民眾在微博發文稱，天空「一秒變黑」，極速變得像是深夜一般。

來源：YouTube

還有人曬圖說，「長沙的天黑得樓下的紫外線滅蟲燈以為夜幕降臨了」、「出門吃中飯變成吃夜宵」。更有人直呼：「看來長沙人出門要看老天臉色。」

湖南氣象台29日發布暴雨橙色預警、強對流黃色預警。長沙市氣象台也於當日11時52分發布暴雨黃色預警訊號，預計長沙縣、雨花區、開福區、天心區、湘江新區、芙蓉區12時至晚6時降雨量將達50毫米以上，最大小時雨強30毫米，並伴隨冰雹、雷雨大風等強烈對流天氣，接下來幾日致災風險較高，將有10至12級雷暴大風抵達湖南，提醒當地民眾注意防範。

此外，中國天氣網指，29日午間12至13時正是對流最激烈的紫紅色回波掠過長沙之時，長沙錄得1小時58.9毫米的猛烈短時強降水，成為這個時段全國降水量最猛烈地區。

中國天氣網還提到，微博熱搜裡的各種天黑影片正是此一景象。

香港01報導，近期湖南大部、廣東中北部將出現較大範圍的大到暴雨。根據降雨影響範圍，廣鐵集團計畫於4月29日至5月1日期間停運京廣鐵路普速列車62列，京廣、京九普鐵和京廣高鐵的部分列車將出現不同程度延誤。鐵路部門並提醒旅客及時接收鐵路出行服務信息。

此外，觀察者網報導，監測顯示，28日上午8時至29日上午8時，內蒙古錫林郭勒盟、赤峰市等局地出現暴雪；河北西北部等地部分地區出現雨（雪）或雨夾雪，高海拔地區出現純雪，部分站點達到暴雪量級。

在河北塞罕壩地區，透過網友拍攝的現場照片可以看出，昨天早晨，當地雪花紛紛揚揚，地上積雪。

為什麼立夏將至，河北、內蒙古還會出現如此明顯的降雪？中國天氣網氣象分析師石妍表示，此次河北、內蒙古等局部出現降雪，主因有冷空氣深入南下產生動力條件，加上上述地區水汽條件充足，氣溫驟降下產生降水，因此高海拔林場和山地便會出現較強降雪。其實，上述地區出現「四月雪」並不罕見，像2021年4月30日，河北西北部、北京西北部等地也出現明顯降雪。

若非身處其中，很難相信這是湖南長沙市區4月29日中午景象。（中新社）
若非身處其中，很難相信這是湖南長沙市區4月29日中午景象。（中新社）

暴雨 微博 香港

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