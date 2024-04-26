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78歲中國鋼管奶奶一跳14年：我的夢想是跳到80歲

中國新聞組／北京26日電
戴大麗靠著她的努力，實現了走出亞洲，走向世界的夢想。（取材自新快報）
戴大麗靠著她的努力，實現了走出亞洲，走向世界的夢想。（取材自新快報）

戴大麗是「中國最年長的鋼管舞者」，被網友稱為「鋼管舞奶奶」，已經78歲的她，依舊在堅持這份熱愛，為了方便練習，她還在位於成都家中的臥室裡裝了一根鋼管。她幾乎每天都會花半天時間直播，免費教粉絲練習橫豎叉。14年過去了，她仍在不斷突破極限。「我想跳到80歲，這是我的夢想。」她說。

封面新聞報導，64歲時戴大麗第一次接觸鋼管舞，本想著自己能爬上鋼管就行了，沒想到成為一份長久的愛好，帶給她不少的關注和掌聲。從「中國達人秀」走向「亞洲達人秀」，再走到美國真人秀的舞台上被更多人看到，戴大麗靠著她的努力，實現了走出亞洲，走向世界的夢想。

戴大麗原本在鋼管舞室練習，幾個月前舞室關閉了，改為在家裡練習。戴大麗的臥室並不大，她壓縮了床的空間，在臥室內裝了一根鋼管，把臥室變成了舞室。戴大麗直播時，興致之至，她也會上桿舞動一曲。上桿前，她會用帕子擦淨桿子，放一首悠揚的歌曲，深吸一口氣，迅速爬上鋼管，繃直腳尖，旋轉、倒掛、懸空……動作幹淨利落，舞姿輕盈飄逸。

戴大麗在舞蹈教室裡展示一字馬。（取材自新京報）
戴大麗在舞蹈教室裡展示一字馬。（取材自新京報）

在鋼管之上，她靈動自如，不被年齡定義和束縛。她最新練成的動作，是身體倒掛著，雙腿向上劈叉。從桿子翻騰下來，戴大麗還是有些喘。「也會迷茫，隨著年齡增大，我的肌肉也在退化，力量不如以前了。但經過這些年的練習，我的技術和柔韌性在不斷提高。」戴大麗說。

戴大麗在直播舞蹈教室裡展示一字馬。（取材自封面新聞）
戴大麗在直播舞蹈教室裡展示一字馬。（取材自封面新聞）

手上磨繭、小腿瘀青、腳踝化膿……戴大麗的身上總是舊傷未癒，新傷又起。在生活中，戴大麗總是昂首挺胸，腳步輕快，做事幹練。  她彷彿有一種魔力，就是讓觀眾時常忘記她的年齡。「在直播間，經常有人讓我把身份證出來，證明我的年齡。」戴大麗笑著說，每當有這種留言，她都不去理會。「我沒必要證明給誰看。」

戴大麗在家中的鋼管上。（取材自新京報／受訪者供圖）
戴大麗在家中的鋼管上。（取材自新京報／受訪者供圖）

最近幾個月，除了忙碌在直播間中，戴大麗也不斷往返各個城市，錄製節目或者拍攝廣告。「以前都能自己去，現在年齡大了，還是需要家人陪同了。」戴大麗說，今年10月，她就79歲了，「感覺跳到80歲也沒什麼問題。只要還能夠跳，就會一直堅持下去。」

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