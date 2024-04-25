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清華博士生為孕妻回老家創業 成申請10多項專利的「麵包學霸」

中國新聞組／綜合報導
吳文迪在武漢創辦了一家食品科技有限公司，現在已有600多家店在銷售吳文迪公司的麵包。(取材自人民日報)
吳文迪在武漢創辦了一家食品科技有限公司，現在已有600多家店在銷售吳文迪公司的麵包。(取材自人民日報)

湖北武漢小伙吳文迪是武漢大學化學和生物學雙學士，畢業時被保送到清華大學攻讀博士，然而，在博士三年級時，他卻選擇了創業，此後乾脆回老家，賣起了麵包，結果出人意料地火了。

人民日報報導，吳文迪2011年從武大畢業，保送至清華大學化學系攻讀博士研究生；2014年，博士三年級時，吳文迪在北京創業做進口零食生意，不久遇到瓶頸，決定回鄉打拚，2023年，吳文迪在武漢創辦了一家食品科技有限公司，主營麵包，現在，在武漢、上海、深圳、北京、成都等城市，已有超過600家咖啡店、奶茶店、便利店和麵包店在銷售吳文迪公司的麵包。

吳文迪因為懷孕的妻子想吃麵包，但去門店買新鮮麵包不太方便，他便想到要開「手機裡的麵包店」。博士讀得好好的，卻中途創業，最後還回了老家，踏入了一個競爭十分激烈的行業，很多人不理解吳文迪的選擇，他的答案卻很簡單，「我就是想給更多人做更健康的麵包」。

「我是學化學的，理解一個懷孕的母親在擔憂什麼，我當時就在想，能不能為妻子和孩子做出新鮮、零添加，而且能長期保存的麵包呢？」於是，吳文迪闖入了鮮食麵包這個細分領域。

區別於傳統食品企業生產車間，吳文迪的公司是一座全透明烘焙麵包坊，透過廠房巨大的玻璃窗，每一道生產工序都清晰可見。許多食品企業不願公開生產過程，但吳文迪不這麼想：「沒有什麼環節是不能被看到的，我也不擔心有秘密洩露」，他甚至將直播間建到生產車間。

工人在製作麵包。(取材自人民日報)
工人在製作麵包。(取材自人民日報)

吳文迪有一個暱稱--「麵包學霸」，因為他提出了專業化、標準化，和零錯誤率的數據化要求，吳文迪說，「我們要用學術精神做麵包」。

為探索如何使冷凍後的麵包，口感接近新鮮現烤麵包，吳文迪找到了武漢輕工大學食品科學與工程學院博士生導師王學東教授，校企合作研究後，決定利用液氮速凍技術，解決麵包老化問題。王學東團隊和吳文迪各自定製了一台液氮速凍機，通過無數次實驗，最終實現了讓液氮冷凍麵包與新鮮麵包口感幾無差異。

去年，這個校企合作的「保真複原型預熟製烘焙麵包加工關鍵技術及應用」，經成果評價達到先進水平，湖北省科技廳為合作雙方頒發了「湖北省科技成果登記證書」。

如今，吳文迪的公司申請了10多項實用發明專利 ，成功把鮮食麵包兩至三天的保質期，延長到了七至十天。吳文迪表示，公司將在明年實現滿產，產值較今年預期翻番，到2026年，計畫在全國新建四大標準化工廠，拓展更廣闊的市場。

吳文迪製作的麵包。(取材自人民日報微信公號)
吳文迪製作的麵包。(取材自人民日報微信公號)

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