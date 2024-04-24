隱形牆阻交流？多地大學禁床簾 官媒批管理「高中化」

吉林農業大學、西北民族大學等多所大學，禁止住校學生安裝宿舍床簾引發關注。（取材自環球網）

近日，包括吉林農業大學、西北民族大學等多所大學，禁止住校生安裝床簾的規定引關注。有輔導老師稱，懸掛床簾會增加火災等安全隱患，這道「隱形牆」也擋住人際互動；但網友認為，大學生作為成年人有權在寢室設置床簾，保障個人空間隱私；另有學生爆料是否掛床簾影響評獎評優。事件驚動官媒，為文批評校方管理「高中化」。

澎湃新聞報導，西北民族大學今年1月發布學生公寓管理辦法，嚴禁學生在宿舍掛門簾、床簾（布簾），如有違反由教學單位命令立即拆除。甘肅 民族師範學院外語系3月27日召開2024年春學期寢室長會議，也要求禁止私拉床簾等行為。河北張家口學院近期也展開了「學生宿舍床簾專項整治」行動。

河南 南陽師範學院網站近日發布輔導員署名文章，解釋為什麼「掛床圍看似簡單的裝飾行為，卻常常受到學校的嚴格限制」。

文章稱，床圍作為布料或塑膠材質的遮擋物，極易被點燃，成為火勢加速的媒介。文章還說，如果遇到學生疾病發作或其他緊急情況，床圍可能會阻礙及時的發現和紓困 。

「宿舍不僅是休息的地方，更是同學們交流感情、建立友誼的重要場所。」文章說，床圍的存在，無形中在宿舍內豎起了一道道「隱形牆」，阻礙了同學們之間的交流。

對此，紅星新聞報導，部分網友認為，大學生作為成年人有權在寢室內設置床簾，保障個人空間隱私。

張家口學院明湖校區在校本科生張同學則說，學生宿舍是否懸掛床簾與綜合測評以及評獎評優直接掛鉤：「宿管在衛生檢查時發現有床簾，學生就會扣分從而影響綜合測評分數，學期評獎評優都會受影響。」

央視網微博也對此事發表評論批評，現在中國一些大學管理愈來愈簡單生硬，甚至有「高中化」趨勢。