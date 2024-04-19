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川渝燃氣費暴增 背後股東涉同家公司

中國新聞組／北京19日電
川渝多地民眾反映家中換新表後燃氣費異常上漲；示意圖。(取材自微博)
川渝多地民眾反映家中換新表後燃氣費異常上漲；示意圖。(取材自微博)

重慶燃氣（天然氣）「換表增費」風波繼續發酵，有人20天欠費超過1.7萬元（人民幣，下同，約2356.7美元），知名編劇李亞玲人在海南，成都家中卻產生了500多立方用氣量，還有人開冷水也轉表；涉事燃氣公司財報卻顯示換表後利潤同比暴漲了8倍，讓民眾怒批無異公然入室搶劫。媒體更扒出「貓膩」，成都、重慶燃氣集團背後股東竟涉同一家公司。目前多地官方已開展調查。

綜合齊魯晚報、澎湃新聞報導，從14日開始，成都多地網友關於燃氣計費異常的投訴超過20條，有多名「保利心語二期」小區的業主反映，自從被「四川聯發天然氣有限責任公司」（以下簡稱四川聯發天然氣）要求更換燃氣表後，燃氣費暴漲，有人20天欠費高達1萬7290元。有網友提出質疑，「到底是新換的燃氣表轉得太快，還是收費有問題」？

重慶燃氣公司更換燃氣計量表後，居民燃氣費用異常爆增。(視頻截圖)
重慶燃氣公司更換燃氣計量表後，居民燃氣費用異常爆增。(視頻截圖)

成都還有另一戶人家范女士表示，2022年冬天家裡的四個月的燃氣費竟高達1.5萬元，幾乎是往年同期的三四倍。提供該戶燃氣表的龍泉驛華油興能天然氣有限公司表示，是因為氣表傳輸器故障，導致傳輸氣量延後，因此將2011年入住至2023年2月的氣量都計入了。

重慶燃氣公司更換燃氣計量表後，居民燃氣費用異常爆增。圖為民眾曬出待繳金額。(視頻...
重慶燃氣公司更換燃氣計量表後，居民燃氣費用異常爆增。圖為民眾曬出待繳金額。(視頻截圖)

報導指出，根據天眼查和企查查的資訊顯示，四川聯發天然氣的股東包括四川川港燃氣有限責任公司和成都燃氣集團股份有限公司（以下簡稱成都燃氣）。據公開資料，成都燃氣是成都區域內最大的城市燃氣經營企業。而日前引發爭議的重慶燃氣集團股份有限公司（以下簡稱重慶燃氣）和成都燃氣背後的股東，均有華潤燃氣投資（中國）有限公司。

另據中新社報導，重慶燃氣3月初公布了上年財報，其中2023年第四季度營業收入同比增長23.59%，營業利潤同比增長1127%，歸屬上市公司股東淨利潤同比增長824%。

重慶燃氣2023第4季度利潤暴漲824.84%。(取材自Ｘ平台)
重慶燃氣2023第4季度利潤暴漲824.84%。(取材自Ｘ平台)

受到輿論風波影響，華潤燃氣的股價自4月12日以來出現連日下跌。華潤燃氣對此尚未回應。

天然氣 利潤 投資

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