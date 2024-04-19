觀察站／黃主任、嚴主任 中國2個特別的財經幕僚

黃守宏。（取材自國務院新聞辦網站）

認識中國經濟，一看事，二看人，看人要看主事的官員，更要看那主事官員身後的「主任」。如今國務院 大權在握的，主要是國務院總理李強 和分管金融、外經貿的何立峰，在兩位身後分別有位黃主任及嚴主任，不少重要財經文件，出自其手。

黃主任名叫黃守宏，他那個主任是任職年頭不短的國務院研究室的主任。國務院研究室有很多重要職責，但最重要的一項職責是為國務院總理起草講話稿等各項重要文件，很多人以為一任總理一任研究室主任，誰料這黃守宏是國務院研究室的老人，李克強還在時他就已經出任研究室主任了，然後他在這個位上一動不動已經八年了。

自改革開放以來，國務院系統研究三農問題的人就一直提升得快，黃守宏畢業於中國農業大學又學的是農業經營管理，畢業後沒下農村進了國務院研究室的農村司，由科長、副處長一直升到司長，在溫家寶任內提升成了副主任，然後再由李克強將其升為主任。李強進國務院不少崗位都換了人，但黃守宏被要求留任，有說是因李強對國務院工作不大熟悉，需要這個老筆桿子幫手。

黃守宏本人學農業經濟，更細一點他是研究鄉鎮企業去拿研究生學位的，他個人最有興趣的還是農村經濟，社會職務就是兼著「中國農村經濟」雜誌的編委，學術上則是中國農大的兼職教授和博士導師。所以農村、農業、農民這三農問題，跟了黃守宏一生，又透過他去影響到三任國務院總理。

如果說更宏觀一點，則黃守宏最有興趣的是兩個經濟課題，一個是「不發達經濟」 一個叫「生態文明建設」，在這兩個課題上，他都影響了中共 的決策。

站在何立峰身後的嚴主任，大名嚴鵬程，準確說現在叫「嚴副主任」，但這個副職比原來的正職要「含權量」高得多了，因為原來的嚴主任，是國家發改委的政策研究室主任，現在的「嚴副主任」是中共中央財經委員會辦公室的副主任。

嚴鵬程是學財經的，又是新聞工作出身。他本科畢業於蘭州大學經濟系國民經濟管理學專業，再進北京大學經濟學院拿到政治經濟學專業碩士學位，這才進了中共中央機關報「人民日報」，剛去時在總編室管校對，後來下到報社所屬的「市場報」當編輯、最後出任這間報紙的總編室主任，才外放到國務院應急辦，2015年調到國家發改委辦公廳，有了何立峰的知遇之恩。

何立峰2014年由天津調進國家發改委，出身人民日報的嚴鵬程很快就升任發改委發言人和政研究室主任，後來何立峰的不少講話稿，都由嚴鵬程組織起草和定稿。何立峰有意培養下，嚴鵬程2021年下放河北當副省長，接手那年很紅火的北京冬奧會的河北部分，立了一功，升任中共河北省委秘書長。