尋找外星文明 「中國天眼」近7年發現逾900脈衝星

被譽為「中國天眼」的500米口徑球面射電望遠鏡（FAST）發現的新脈衝星數量突破900顆。（新華社）

Netflix影集「3體」播出引發熱議之際，中國科學院國家天文台指稱，2017年10月迄今，有「中國天眼」之稱的500公尺口徑無線電望遠鏡，已經發現超過900顆新脈衝星。這座無線電望遠鏡的科學目標之一是「搜尋外星文明」。

中國這具500公尺口徑無線電望遠鏡（FAST）位在貴州省平塘縣克度鎮，是世界最大的填充口徑無線電望遠鏡，也是世界第2大的單一口徑無線電望遠鏡，僅次於俄羅斯 的RATAN-600望遠鏡。

央視新聞17日報導，截至目前，FAST已發現超過900顆新脈衝星，其中至少包括120顆雙星脈衝星、170顆毫秒脈衝星、80顆暗弱的偶發脈衝星。這些發現極大拓展了人類觀察宇宙視野的極限。

報導並稱，從1967年人類發現第一顆脈衝星到FAST在2017年10月發現首顆脈衝星的50年裡，全世界總共發現的脈衝星只有3000多顆。「中國天眼」目前已發現的脈衝星數量，是國際上同時期其他望遠鏡發現脈衝星總數的3倍以上。

報導還稱，「中國天眼」拓展了人類對脈衝星輻射強度的觀測範圍，其發現的900餘顆新脈衝星中，大多數是世界其他望遠鏡難以發現的暗弱脈衝星。

中國專家表示，最新發現的近百顆暗弱的偶發脈衝星與正常脈衝星相比，輻射流量密度要低一個量級。研究這些偶發脈衝星，對理解銀河系中恆星死亡後形成多少緻密中子星殘骸，以及揭示未知的脈衝輻射物理過程，具有重要意義。

脈衝星是快速旋轉會發出電磁脈衝的中子星。

公開資料顯示，中國科學院為「中國天眼」設下5個科學目標，其中包括「搜索可能的星際通訊信號，搜尋外星文明」。

綜合中國媒體報導，2022年6月，中國地外文明搜尋首席科學家張同傑教授宣稱，利用「中國天眼」已經發現了幾例「來自地球之外可能的科技痕跡和地外文明候選信號」，一度引發官媒報導與關注。