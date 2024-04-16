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中國虛擬枕邊女友哄睡 背後為軟色情服務導流

記者陳湘瑾／即時報導
隨著AI虛擬人物技術發展，虛擬枕邊女友直播逐漸演變為銷售軟色情內容服務。（取自潮新聞）
隨著AI虛擬人物技術發展，虛擬枕邊女友直播逐漸演變為銷售軟色情內容服務。（取自潮新聞）

近年虛擬人物、AI無人直播等技術興起，多個中國影音社交平台出現「虛擬枕邊女友」服務。據浙江《潮新聞》報導，此類服務表面主打「哄睡、助眠」，實則是要引流消費者購買「軟色情」內容（指披著合法的外衣，打著色情的擦邊球。），主播每月收入可達人民幣3萬元（合約新台幣13.5萬元），觀看者不乏學生族群。

根據俄通社報導，虛擬男友、女友在2014年就已經出現在中國淘寶等購物平台，人們可以與虛擬聊天對象說話唱歌，並在需要時保持聯繫。湖北經視曾報導一位男性使用者，他認為自己跟虛擬女友聊得很投機，就像身邊真的有一個女朋友。

潮新聞記者調查，隨著AI虛擬人物不斷進化，虛擬枕邊女友也因應誕生。她們一般在晚上10點開播，在線上聊天唱歌。12點之後便開始露出「真面目」——衣著暴露的虛擬動畫人物，搭配真人主播不時發出親吻、喘息和吞口水的聲音，通過性暗示話語，引誘觀眾送禮物。

部分虛擬枕邊女友粉絲數達十幾萬，也有不少新主播，今年已經開播48場，場均觀看人次1.2萬。短影音平台也亦存在大量虛擬男友、聲控男友，作法如出一轍。

潮新聞指出，虛擬枕邊女友直播間只是一個導流入口，背後是「軟色情」的溫床，主播會在直播平台外建立私密群組，聊天尺度比直播平台更大，不少粉絲毫不避諱地在聊天間使用「擦邊表情包」。

群組更重要的目的是為主播帶來額外收入的「小課」（意指更大尺度的直播），群組中的影片充斥撒嬌、喘息、摩擦大腿和胸部等聲音。如果在直播間消費達到一定數額，也可以私訊主播領取錄音和影片。

潮新聞分析，虛擬枕邊女友已經發展成一條完整產業鏈。不少網紅經紀公司招募平台表面上應徵「聲音主播」，實則是要發展虛擬枕邊女友業務。通過教材培訓，虛擬枕邊女友新主播最快三到五天就能上線。

針對虛擬枕邊女友亂象，多個平台持續監管整治。上海中島律師事務所律師邢妍告訴潮新聞記者，「應當充分考慮這類行為對社會風氣和未成年人造成的不良影響，若不加管控，可能會導致未成年人不當效仿，甚至可能誘發猥褻、強姦等暴力型犯罪。」

根據中國國家網信辦《網絡信息內容生態治理規定》，對帶有性暗示、性挑逗等易使人產生性聯想的內容，將其認定為網路不良訊息。另根據中國國務院《互聯網信息服務管理辦法》，網路用戶和平台不能有暗示、挑逗信息，不能散布淫穢色情信息，網絡服務提供者有對內容經營管理的責任。

AI 國務院

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