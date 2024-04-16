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「大拇指會抖」 奶茶妹妹章澤天：家族有帕金森病史

中國新聞組／北京16日電
章澤天透露，自己有帕金森氏家族病史。(取材自Instagram)
章澤天透露，自己有帕金森氏家族病史。(取材自Instagram)

中國知名電商京東集團創辦人劉強東妻子章澤天(奶茶妹妹)，出席2024科學突破獎頒獎晚會，自曝家族有帕金森病史，還說自己的「大拇指已開始會有點發抖」，引發熱議。

來源：YouTube

中天新聞網報導，章澤天14日出席有「科學界奧斯卡」之稱的2024科學突破獎頒獎晚會。該典禮14日在美國洛杉磯電影學院舉行，當天章澤天以一襲金色亮片刺繡長禮服亮相，合身剪裁襯托出「奶茶妹妹」的修長好身材，完全看不出已經是「孩子的媽」。

鳳凰網報導，章澤天會後在Instagram透露，自己雖然是文科生，但一直對推動人類發展的科技前沿深深著迷。看到這些學者們對於研究的付出讓她相當感動，「他們與時間賽跑，研究出帕金森氏症、肺纖維化的病因和治療方法，挽留了無數生命和家庭」。

話鋒一轉，章澤天便自曝擁有家族史，「其實，我家裡也有帕金森氏的基因」。她並透露，「當我攝取過多咖啡因或睡眠不足時，大拇指已經開始會有點發抖了」。

發文一出，引來網友熱議，「章澤天家族病史」更登上微博熱搜榜第一名。網友紛紛表示，「家族遺傳病的話就太可怕了」、「不知道像她們這種條件的會不會想辦法去治好？」、「太可怕了看的我慌慌的」、「要注意健康啊」。

中天新聞網報導，據公開資料顯示，被譽為科學界「奧斯卡」的科學突破獎，由俄羅斯億萬富翁尤里米爾納夫婦於2012年創立，其目的是為了表彰全球最傑出的物理、數學和生命科學領域的研究成果。這一屆的科學突破獎主要獎勵在癌症、帕金森領域以及在量子場論作出開創性貢獻的科學家，他們將共用1575萬美元(約1.13億元人民幣)獎金，豐厚程度堪比諾貝爾獎。

章澤天 奶茶妹 奧斯卡

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