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驚嚇？高處跌落？野生熊貓善游泳 竟溺亡四川河道

中國新聞組╱北京13日電
一名網友發現一隻大熊貓在河道中漂浮，當局撈起後證實死因為溺亡，初步排除人為傷害。(取材自潮新聞)
一名網友發現一隻大熊貓在河道中漂浮，當局撈起後證實死因為溺亡，初步排除人為傷害。(取材自潮新聞)

一隻死亡的野生大熊貓11日被網友發現在四川雅安寶興縣一處河道中漂浮，網友將牠撈起後交由相關部門處理；經初步調查，這是一隻成年雌性大熊貓，死因為溺亡，表面沒有明顯人為傷，已進一步進行死亡原因檢測分析。專家稱，成年大熊貓善於游泳，發生溺亡情況比較少，但在水流湍急處或從高處跌落、受驚嚇等情況下，仍存在溺亡風險。

來源：YouTube

新京報、新黃河報導，大熊貓溺亡地點位於四川雅安寶興縣一個水庫邊上，寶興縣林業局野生動植物保護股股長鄭從軍稱，未在熊貓身上發現外傷，初查大熊貓係溺亡，排除人為因素。至於熊貓溺亡前有沒有生病，還需要進行屍檢。

報導指出，這並不是第一次出現大熊貓溺亡的事件，2014年6月27日，四川臥龍耿達水電站閘口附近，一隻6、7歲的雌性大熊貓被發現溺亡，疑與連日暴雨有關，可能是牠下山飲水時，不小心摔傷頭部後被山洪沖下河中溺亡；2018年7月3日，四川成都大邑縣發現一隻死亡的雌性熊貓崽，也是疑似暴雨山洪而溺亡。

面對再次發生的大熊貓溺亡事件，很多人不禁問大熊貓到底會不會游泳？同濟大學生命科學與技術學院副教授郭光普表示，大熊貓的游泳紀錄不多，發生溺亡的情況也很少。

中國大熊貓保護研究中心曾發文科普：大熊貓生活在高山地區，周邊只有小溪、小河，幾乎不用游泳就能順利通過，所以很少有人拍到大熊貓游泳的畫面，但其實大熊貓也會游泳，如果涉水過河，也會像其他動物一樣把身上的水抖掉，不過水深處，大熊貓還是會有溺水危險。

郭光普表示，成年熊貓是善於游泳的，但幼年熊貓卻未必；另外，如果河水湍急或者從高處跌落，大熊貓也可能有溺亡風險。這次溺亡的熊貓獲續在覓食過程中受到其他動物的驚嚇，其中很多不確定性因素的存在，導致了溺亡的發生。

報導稱，雅安寶興縣擁有大熊貓發現時間最早、國禮大熊貓數量最多、大熊貓文化歷史最悠久、野生大熊貓種群密度最大等優勢，也是世界第一隻大熊貓科學發現地和模式標本產地，被稱為「熊貓老家」。

一名網友發現一隻大熊貓在河道中漂浮，當局撈起後證實死因為溺亡，初步排除人為傷害。...
一名網友發現一隻大熊貓在河道中漂浮，當局撈起後證實死因為溺亡，初步排除人為傷害。(取材自新黃河)

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