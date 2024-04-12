63歲雲南阿姨8年堅持一件事、體重46kg 網讚：背影像20歲少女

「真真」身材曼妙。（視頻截圖）

一位雲南63歲的「真真」阿姨近日衝上了微博熱搜。她堅持健8年，基本上退休 後就經常泡在健身房健身，至今體重仍維持在46kg；她說，「鍛煉讓我沒有年齡焦慮」。「真真」的健身視頻讓中國網友們看得目不轉睛，大讚她身材纖細，有如20歲少女般曼妙，稱她是美魔女，「實不相瞞，我少女時期也沒有這個身材。」

綜合新聞晨報、香港 01報導，這位63歲的阿姨「真真」，身高160cm、體重46kg，因熱愛且堅持健身，至今仍保持著令人驚豔的體態和身材。她的健身視頻中，身體線條流暢勻稱，肌肉線條清晰可見，引發不少關注。

對於網友的讚嘆，「真真」分享自己的心得指，適當的力量鍛煉不僅有助於保護關節 ，還能讓她感受到身體的活力，不再為年齡而焦慮。她堅信，只要堅持鍛煉、保持積極的心態，就能擁有健康和活力的生活。

63歲「真真」的健身視頻。（視頻截圖） 63歲「真真」的健身視頻。（視頻截圖）

網友們紛紛感嘆她「風韻猶存」「迷人魅力」「退休了才有錢有閒去健身啊」「別說身材了，阿姨這個髮量就遙遙領先了」「運動真會變年輕」「「健身佔三成，化妝衣服佔四成五，本身底子佔兩成五。」「果然保持運動才是最好的護膚品」「至少她不用被旨意帶孫」。