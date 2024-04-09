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「抗癌女孩」樂遊雲南後過世 遺願只剩幫哥找女友

中國新聞組／北京10日電
「抗癌女孩」劉怡遊雲南拍寫真。（取材自紅星新聞）
「抗癌女孩」劉怡遊雲南拍寫真。（取材自紅星新聞）

在社群平台擁有百萬粉絲的網紅「暴躁先生」7日發布訊息，披露在網上擁有不少人氣的「抗癌女孩」劉怡的死訊，稱「妹妹度過了她25歲的生日，她被病魔折磨了一年多，這期間，她一直都勇敢堅強……」。眾多網友隨後紛紛發文悼念，表示深感痛惜。

紅星新聞報導，這個「抗癌女孩」並非網紅「暴躁先生」的親妹妹，而是四川綿陽女孩劉怡。劉怡的同母異父哥哥康先生說，妹妹將於10日入土為安，希望妹妹的抗癌故事能鼓勵其他患者樂觀、堅強面對。

據報導，康先生說，去年1月，妹妹出現腹瀉症狀，直到去年4月初，她帶妹妹去醫院詳細檢查，才確診為直腸癌晚期。

翻看劉怡的社交帳號發現，她給自己取名為「超棒的抗癌女孩（劉怡）」，並記錄了一些抗癌歷程。

去年11月初，經過多次治療的劉怡提出想散散心，哥哥和媽媽沒有猶豫，承諾她化療結束後就出發。

「在妹妹身體允許的情況下，我們前往了雲南。」康先生表示，在雲南時，擁有百萬粉絲的網紅「暴躁先生」（暴哥）看到朋友圈後，邀請他們到大理。

康先生說，到大理後，「暴哥」給妹妹實現了很多小願望，比如看日出、看海鷗、吃雲南米線、喝咖啡、坐跑車、大喊大叫、逛古城、拍寫真等， 「那兩天，妹妹玩得很開心，心情也非常不錯。」

「暴哥」之後在社群平台上這樣寫著：「除了幫哥哥找個女朋友我沒完成，其他的我都幫她完成了！」

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